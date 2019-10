Le FC Barcelone a encore frappé fort cet été. Si les Catalans n’ont finalement pas réussi à rapatrier Neymar, ils ont tout de même accueilli des joueurs de classe mondiale tels que Frenkie de Jong ou Antoine Griezmann. Et Josep Maria Bartomeu et compagnie ont encore la folie des grandeurs. Ce trio MSG sur le front de l’attaque, épaulé par Ousmane Dembélé et la nouvelle révélation Ansu Fati, ne leur suffit visiblement pas. Comme l’explique Mundo Deportivo ce samedi, le club veut recruter un numéro 9 de classe mondiale rapidement.

Et pour cause, la direction catalane cherche déjà le successeur de Luis Suarez pour préparer l’avenir. L’Uruguayen va sur ses 33 ans, et les Barcelonais n’ont pas envie d’être pris au dépourvu. Tout dépendra des prestations de l’ancien de Liverpool, mais le club pourrait passer à l’attaque dès l’été prochain s’il estime que son numéro 9 n’est plus forcément au niveau. Ce dernier a d’ailleurs souvent été critiqué ces dernières semaines, mais il a répondu avec des buts décisifs face à l’Inter et Séville notamment. Et plusieurs pistes sont déjà à l’étude.

Le Barça est prêt à attendre 2021 pour Mbappé

Le premier nom que révèle le média n’est autre que... Kylian Mbappé, qui plaît énormément aux dirigeants barcelonais et voient en lui un potentiel numéro 9 de classe mondiale. Le club est conscient qu’il sera difficile de le recruter, mais estime qu’une fenêtre de tir se présentera en 2021, à un an de la fin du contrat du Français, si ce dernier n’a toujours pas prolongé d’ici là. Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United) et Roberto Firmino (Liverpool) sont aussi mentionnés, même si ce dernier ne fait pas l’unanimité.

La piste menant à l’attaquant argentin de l’Inter Lautaro Martinez prendrait elle de plus en plus d’ampleur au sein du club. Tout dépendra aussi de l’homme qui sera présent sur le banc barcelonais l’été prochain... Dans un autre de ses articles et pour une position bien différente sur le terrain, Mundo Deportivo explique que le FC Barcelone suit aussi Eduardo Camavinga, la pépite de Rennes qu’il n’est plus la peine de présenter à ce niveau de la saison. Il aurait tapé dans l’œil d’Eric Abidal. Pas de doutes, les prochains mercatos du Barça vont être animés...

