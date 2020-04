Vous avez aimé, ou pas, la saison précédente du feuilleton Neymar ? Préparez-vous à la suivante, qui s’annonce, disons le tout de suite, un poil redondante. Le thème principal est toujours un possible retour au FC Barcelone, club qu’il avait pourtant quitté avec fracas lors du mois d’août 2017. Mais le Barça est décidément un club particulier, capable de réclamer le come-back d’un joueur qui le traîne en justice. Si hier la chaîne de télévision catalane TV3 annonçait que le Barça jetait l’éponge pour le Brésilien, c’est visiblement encore loin d’être le cas.

Deux informations vont en effet dans le sens inverse ce vendredi matin. Il y a d’abord la déclaration d’Emili Rousaud, l’ancien bras droit de Josep Maria Bartomeu et ancien candidat à la succession de ce dernier avant son éviction la semaine dernière, dans les colonnes de L’Equipe. Lui qui était présent dans les arcanes du club a confirmé la volonté des dirigeants actuels : « le Barça souhaite en effet faire revenir Neymar. Il faudra analyser si cette opération colle avec les finances du club. L’intérêt du club est réel, même si c’est complexe. Trois parties sont impliquées : le Barça, le PSG et le joueur. Si ces trois- là parviennent à se mettre d’accord, ils trouveront un arrangement : un paiement fractionné, par exemple. Tout dépendra de la bonne volonté de chacun, et notamment des exigences de Neymar. »

Ousmane Dembélé de nouveau concerné

Ensuite, le journal pro-Barça Mundo Deportivo, réputé proche de la direction, va dans le même sens en insistant sur la manière de convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher la star brésilienne. Pas de paiement fractionné mais le retour des joueurs utilisés en monnaie d’échange. Le Barça semble avoir compris que le club de la capitale était sensible au recrutement de joueurs français ? Soit. Ce sont Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo qui pourraient être les leviers d’une prochaine négociation.

Notons quand même que Jean-Clair Todibo est prêté avec option d’achat à Schalke 04 (l’option s’élève à 25 M€). Rien ne dit que Schalke pourra la lever au regard de la crise actuelle. Samuel Umtiti est lui bien décidé à reconquérir une place de titulaire en défense tandis qu’Ousmane Dembélé avait lui inlassablement repoussé l’idée d’un départ au PSG l’été dernier lorsque ses dirigeants espéraient faire plier le PSG grâce à lui. Pas simple donc pour le Barça.