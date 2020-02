La dernière fois qu’il a accepté d’évoquer brièvement son avenir, Kylian Mbappé (21 ans) n’avait pas voulu faire le buzz. Une posture adoptée pour ne pas parasiter l’environnement d’un Paris Saint-Germain embarqué dans un calendrier de folie jusqu’au retour de la Ligue des Champions. « Je suis au PSG actuellement et je suis à 100 % avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bon de parler de mon avenir. Je pense au club, car le club m’a aidé. Je suis arrivé ici à 18 ans. J’étais un talent mais pas une superstar. Maintenant, je suis une superstar, grâce au PSG et la sélection nationale. Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. »

Une réponse en forme de suspens qui a le don de tenir tout le monde en haleine. Et aujourd’hui, la presse madrilène en a remis une couche. « Ce ne sera pas si facile que ça pour le Real Madrid de sortir Mbappé du PSG », a fait savoir au journal AS une source proche du dossier. Rien de nouveau jusque-là. Le club de la capitale ne cache pas en effet qu’il aimerait prolonger le contrat de son numéro 7, dont le terme est en 2022. Une date butoir qui nous vaut encore une fois de la part du média espagnol un rappel de la stratégie merengue déjà évoquée le mois dernier par ce même quotidien.

AS annonce une offensive XXL du PSG

À savoir que la Casa Blanca est prête à attendre un an de plus, tout en espérant que le natif de Bondy ne prolonge pas, pour se retrouver en position de force en 2021 (Paris serait obligé de vendre à un an de la fin du contrat). Mais alors que les médias locaux affichaient une certaine confiance concernant les chances du Real, AS en remet une couche avec sa source. « Ils ne veulent pas le laisser partir avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C’est une question stratégique. »

Et pour étayer cette affirmation, qui ne surprendra pas non plus grand monde, le journal ajoute que les Rouge-et-Bleu vont faire une proposition de prolongation à Mbappé juste avant le début de l’Euro. Une offre démentielle puisque AS écrit que le Français tutoierait les émoluments de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, soit au moins 45 M€ par saison. Info ou intox ? Dernièrement, les rumeurs concernant la prolongation du joueur évoquaient plutôt un salaire plus proche de celui de Neymar (37 M€). Bref, vous l’aurez compris, le feuilleton Mbappé est parti pour durer.