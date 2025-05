Real Madrid : une prime exceptionnelle versée aux joueurs pour le Mondial des Clubs

Malgré une saison en demi-teinte, le Real Madrid voit dans l’imminent Mondial des Clubs une opportunité historique de redorer son blason. Le club madrilène est prêt à tout pour remporter la première édition de ce nouveau format, avec une motivation triple : l’orgueil sportif, la gloire éternelle d’être le premier vainqueur… et un jackpot de près de 140 millions d’euros. Dans les bureaux de Chamartín, on parle d’une priorité « à 300 % » selon AS. Pour galvaniser les troupes, une prime exceptionnelle de 1 million d’euros brut par joueur a été approuvée en cas de victoire finale, égale à celle d’une Ligue des Champions.

Des chiffres qui donnent le tournis. Car si la prime versée aux joueurs serait égale à celle perçue en coupe d’Europe, les 140 millions d’euros que recevrait le club en cas de victoire finale seraient bien supérieurs à ce que l’UEFA accorde dans son tournoi. Voilà peut-être une explication supplémentaire de l’entrain du board merengue à remporter ce trophée. Une manne financière qui pourrait transformer l’été madrilène sur le marché des transferts, qui semble, quoiqu’il arrive, parti à toute vitesse.