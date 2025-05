Anderlecht annonce le retour de Romelu Lukaku

Invité de l’émission Bar Goens sur VTM, Marc Coucke a confirmé que Romelu Lukaku reviendra bel et bien un jour à Anderlecht. « Oui, il va revenir», a-t-il assuré. Il a toutefois précisé que cela ne se ferait pas dès cette saison : « Il veut profiter du titre avec Naples et de la Ligue des Champions. Mais son rêve, c’est Anderlecht ». Selon plusieurs sources, le retour de l’attaquant belge serait envisagé pour 2026.

Le président mauve a également évoqué la situation délicate du club, marqué par un début d’année 2025 décevant. « Je comprends les supporters. On a décroché l’Europe grâce à la fin de notre année 2024, mais on ne peut pas continuer sur cette lancée. Il y a du travail », a-t-il reconnu. L’homme d’affaires a néanmoins conclu en se montrant ambitieux et compétiteur : « je me fiche de savoir qui est champion, l’Union ou Bruges. Ce qui compte, c’est qu’Anderlecht revienne au sommet. »