LdC : le message fort d’Achraf Hakimi avant la finale

Achraf Hakimi s’apprête à disputer une finale de Ligue des Champions très spéciale face à l’Inter Milan. Pour le Marocain, il s’agit de son ancien club, qu’il avait quitté en 2021 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le latéral, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs à son poste, n’a pas caché son attachement pour les Nerazzurri, avec qui il avait remporté le Scudetto, pour France 2: « l’Inter sera toujours dans mon cœur, mais je suis au PSG et je ferai tout pour les battre. C’est une finale très spéciale. Ce fut une étape importante dans ma carrière, j’ai passé une année merveilleuse à Milan et je me suis fait beaucoup d’amis.»

La suite après cette publicité

Sous les ordres de Luis Enrique, Hakimi a franchi un cap cette saison, avec 8 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Le joueur de 26 ans affiche des statistiques exceptionnelles, autant offensives que défensives, et figure parmi les défenseurs les plus influents d’Europe. Et l’intéressé s’est montré reconnaissant envers son coach : « Luis Enrique m’a apporté un niveau de jeu que je n’avais pas dans ma tête et en cela il m’a aidé.» Paris aura en tout cas besoin d’un Hakimi à son meilleur niveau pour tenter de glaner sa première coupe aux grandes oreilles.