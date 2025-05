Christophe Galtier revient sur le problème de son PSG

Le passage de Christophe Galtier au PSG ne restera pas dans les annales. Débarqué à l’été 2022 sur le banc de touche des pensionnaires du Parc des Princes, le coach passé par l’ASSE n’était parvenu qu’à remporter la Ligue 1. Malgré un effectif de stars, avec une attaque délirante composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le technicien de 58 ans avait vu son équipe prendre la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, et au même stade de la compétition en Coupe de France face à l’OM.

"Les meilleures individualités du monde associées ne font pas une équipe"



Pour @CGaltier_ ancien entraîneur du @PSGinside l'équipe d'aujourd'hui peut remporter la Ligue des champions#UCLfinal #PSG @iciparisiledefrance pic.twitter.com/eIbZS0OA7G — ici Paris Île-de-France (@iciparisidf) May 30, 2025

Dans des propos accordés à France Bleu, Galtier a expliqué que l’empilement de joueurs de très haut niveau n’était pas la solution : « les meilleures individualités du monde associées ne font pas une équipe ». Un principe que semblent avoir désormais compris les rouges et bleus, qui ont abandonné le recrutement de superstars au profit de joueurs plus discrets. Et au vu de la saison réalisée par les Parisiens, difficile de lui donner tort.