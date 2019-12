Le bonheur est dans le prêt. Martin Ødegaard ne dira pas le contraire. Après avoir été cédé à Heerenveen pendant deux ans puis au Vitess Arnhem, le Norvégien était courtisé par de nombreux clubs. Mais cet été 2019, le joueur appartenant au Real Madrid voulait avoir le choix sur sa future destination lui qui ne se voyait pas revenir dans la capitale espagnole comme il l’avait expliqué au média norvégien TV2. « À la fin de la saison dernière, j’ai pensé qu’il ne serait pas bon pour moi de revenir à Madrid. Pour les jeunes joueurs et pour moi, il est très important d’avoir du temps de jeu. À Madrid, je pense que c’est très difficile. Il y a beaucoup de bons joueurs et la compétition est très importante. Il était évident qu’il était préférable pour moi de demander un nouveau prêt, ce que le club a également accepté. C’est pourquoi nous avons décidé si vite. »

En accord avec son agent, il a donc opté pour la Real Sociedad. Une décision validée par les Merengues qui entretiennent de très bonnes relations avec les pensionnaires d’Anoeta avec lesquels ils ont traité sur plusieurs dossiers, dont ceux concernant Asier Illarramendi ou Theo Hernandez. Quelques mois après, toutes les parties se frottent les mains puisque ce prêt est un véritable succès. Pièce maîtresse de sa nouvelle formation, le footballeur qui a eu 21 ans il y a quelques jours brille cette saison, lui qui parcours de nombreux kilomètres et qui apporte grâce à ses qualités techniques et son extraordinaire vision de jeu. Auteur de 4 buts en 16 apparitions en Liga, il n’est pas étranger au succès du club de Saint-Sébastien qui pointe à une belle cinquième place à la trêve avec 31 points, soit 8 de moins que le FC Barcelone qui est leader.

Ødegaard de retour à Madrid en 2020 ?

Rapidement, la natif de Drammen a attiré l’attention de quelques écuries. Interrogé par ESPN au début du mois d’octobre, il avait alors confié : « Mon intention est de rester à la Real Sociedad deux ans et je pense que c’est important pour moi aussi. J’ai changé de club deux années de suite. Avoir de la stabilité, c’est bien et j’espère qu’on pourra se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine. (...) Je suis là pour deux ans et, ensuite, on verra. (...) C’est mieux d’être ici, de m’habituer à la Liga, à la langue, c’était un choix naturel pour moi ». Mais le milieu de terrain offensif pourrait ne pas aller au bout de son prêt qui aurait dû prendre fin en juin 2021. En effet, AS annonce ce mercredi que le Real Madrid réfléchit très sérieusement à la possibilité de rapatrier.

La publication espagnole explique que le joueur comme les deux clubs n’imaginaient pas que l’international norvégien exploserait ainsi. Lors du repas entre dirigeants avant la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad le mois dernier (23 novembre, 3-1), les deux clubs ont échangé au sujet du joueur. Malgré un prêt qui devait durer deux ans, AS précise que cela ne sera pas un obstacle pour le faire revenir dès cet été puisque les deux écuries ont de très bonnes relations. Toutefois, même s’ils sont convaincus, les Madrilènes souhaiteraient d’abord se séparer d’éléments comme Isco voir Luka Modric pour faire de la place au Norvégien, qui passe devant James Rodriguez ou Dani Ceballos (prêt à Arsenal) dans l’esprit des dirigeants. En salle d’attente, Martin Ødegaard patiente tranquillement lui qui sait qu’il reviendra très bientôt dans la capitale espagnole où on imagine déjà l’avenir avec lui.