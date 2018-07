Alors que le cas Cristiano Ronaldo fait beaucoup parler depuis quelques jours, le Real Madrid s’active toujours autant en coulisses dans ce mercato estival. Le triple champion d’Europe en titre, qui a recruté il y a quelques semaines le gardien de 19 ans Andriy Lunin, vient en effet d’officialiser l’arrivée d’Alvaro Odriozola. La Casa Blanca en effet payé le prix de sa clause à la Real Sociedad, à savoir 40 millions d’euros, pour s’attacher ses services.

« La Real Sociedad a conclu un accord pour le transfert du joueur Alvaro Odriozola au Real Madrid. Le club tient à remercier le professionnalisme et l’implication d’Alvaro durant ces années de présence et lui souhaite le meilleur pour son avenir professionnel », peut-on lire dans le communiqué du club basque. Le natif de San Sebastian s’est engagé avec le Real Madrid pour 6 saisons, et poursuit donc son rêve éveillé qui dure déjà depuis quelques mois...

Titulaire indiscutable à la Real Sociedad, Alvaro Odriozola a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec les Txuri-Urdines. Auteur de belles performances, ce dernier a été récompensé par Julen Lopetegui qui l’a convoqué dans le groupe de l’Espagne pour disputer la Coupe du monde 2018 en Russie. Le technicien espagnol a d’ailleurs été limogé juste avant le Mondial mais Odriozola retrouvera finalement Lopetegui puisque ce dernier a été nommé entraîneur du Real Madrid. Une belle histoire donc puisque c’est Lopetegui lui-même qui a lancé le latéral espagnol avec La Roja le 6 octobre dernier contre l’Albanie !