Le mercato n’a pas encore démarré que le Paris SG vend déjà l’un de ses joueurs. Le Betis Séville vient d’annoncer via un communiqué officiel qu’il levait l’option d’achat incluse dans le prêt de Giovani Lo Celso (23 ans) conclu l’été dernier avec le club de la capitale. Les Andalous ont été conquis par les prestations de l’Argentin depuis son arrivée (8 réalisations et 2 passes décisives, 27 apparitions en Liga ).

« Le Real Betis Balompié a exercé l’option d’achat dont il disposait pour Giovani Lo Celso, qui appartenait jusqu’ici au Paris Saint-Germain. Le club verdiblanco a rendu effectif le transfert définitif du milieu de terrain argentin, qui signe un nouveau contrat pour rester à Heliopolis jusqu’en 2023 », peut-on lire sur le communiqué officiel publié par les Verdiblancos.

Déjà de l’agitation pour cet été

L’opération rapporte au total près de 25 M€ aux Rouge-et-Bleu (2 M€ pour le prêt, 23 M€ pour le transfert définitif). Selon les échos de la presse espagnole, les pensionnaires du Parc des Princes se réservent par ailleurs un pourcentage de 20% sur une plus-value à la revente. Une revente qui pourrait intervenir plus rapidement que prévu.

Dernièrement, les médias ibériques expliquaient que le Real Madrid, le FC Barcelone, Tottenham et Manchester City suivent très attentivement les prestations de l’international albiceleste (12 sélections, 1 but) et pourraient soumettre des offres supérieures à 50 M€ pour lui cet été. Une seule chose est sûre, l’aventure de Giovani Lo Celso au PSG est terminée.