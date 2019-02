La Liga l’a découvert et elle en est folle. Giovani Lo Celso fait très forte impression au Betis Séville (5 buts inscrits en Liga, 5 en Ligue Europa), où il est prêté par le Paris Saint-Germain. La formule du prêt est connue : il s’agit d’un prêt payant (3 M€) plus une option d’achat de 25 M€. Toutefois, comme le rapporte El Confidencial aujourd’hui, elle serait en réalité de 22 M€ car il faudrait déduire le montant du prêt. À ce tarif, c’est vite vu pour les dirigeants du club verdiblanco. Au regard des prestations du milieu de terrain argentin de 22 ans, c’est même presque donné.

Car le Betis a deux options devant lui : soit il achète définitivement Lo Celso pour en faire la pierre angulaire de son équipe la saison prochaine, soit il achète le joueur pour le revendre à un cador dans la foulée en doublant le prix. Toujours selon El Confidencial, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient déjà à la lutte pour le recrutement du milieu argentin ! Le Barça aurait une légère longueur d’avance, car le club catalan inclurait dans l’opération le jeune défenseur Juan Miranda (latéral gauche chipé au centre de formation... du Betis) en plus d’une grosse somme d’argent.

Le PSG peut se mordre les doigts

Mais le Real Madrid est plus récemment entré dans le dossier et serait prêt à inclure Mariano dans la transaction. Le buteur dominicain n’a pas convaincu avant sa blessure et il serait déjà d’accord pour changer d’air afin de trouver du temps de jeu. L’option Mariano ne déplairait pas au Betis, qui réclamerait malgré tout de l’argent en plus. La valeur du joueur argentin, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021, est estimée à 50 M€ par les dirigeants du club andalou, persuadés donc de faire une bonne affaire en le recrutant définitivement pour 22 M€.

Une chose est certaine, le Real et le Barça préfèrent que le Betis l’achète pour négocier avec lui ensuite, plutôt que de négocier avec le PSG. Et forcément, si le Betis parvient à faire une plus-value aussi importante après une saison pleine de l’Argentin sous ses couleurs, la gestion du club parisien sera pointée du doigt dans ce dossier. Surtout après l’achat de Leandro Paredes pour 47 M€ lors du mercato hivernal… Mine de rien, depuis sa mauvaise prestation à Santiago Bernabeu lors de Real Madrid-PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions la saison passée, Lo Celso a fait du chemin !