Neymar est parti. Si on avait dit cela aux dirigeants du Barça il y a un mois, ils n’y auraient probablement pas cru. Mais voilà, le PSG est passé par là, et, en levant la clause libératoire de 222 M€ du joueur brésilien, a chamboulé la planète football tout comme il a bouleversé la fin du mercato estival. Avec le chèque de 222 M€ dans la main, le FC Barcelone n’avait plus qu’à choisir le joueur de son choix sur le marché, peu importe le tarif.

Le choix du club catalan s’est porté sur le Français Ousmane Dembélé. L’ailier de 20 ans est vite devenu, avec Philippe Coutinho, la priorité du Barça, qui a accéléré au cours des derniers jours pour s’entendre avec le Borussia Dortmund. L’accord a été trouvé et Dembélé est désormais un joueur du FC Barcelone. « Le FC Barcelona et le Borussia Dortmund sont tombés d’accord pour le transfert d’Ousmane Dembélé pour 105 M€ plus bonus », peut-on lire sur le communiqué. Le Borussia annonce pour sa part que le montant des bonus pourrait atteindre 42 M€ ! Le joueur s’est engagé pour 5 ans, jusqu’en juin 2022.

Après la MSN, place à la MSD

Il s’agit donc déjà d’une nouvelle étape dans la jeune carrière de l’ancien Rennais. Il avait privilégié le Borussia Dortmund l’été dernier pour favoriser une progression linéaire et constante. Le départ de Neymar a finalement un impact sur lui puisque le voilà désormais dans la peau du coéquipier de Messi et Suarez, composant ainsi la nouvelle MSD.

Fan du Barça, Ousmane Dembélé vit un véritable rêve. Désigné meilleur espoir de la Bundesliga la saison passée, il a vécu une saison pleine en Allemagne, mais le limogeage de son entraîneur Thomas Tuchel, avec lequel les relations étaient très bonnes, a été le premier point d’interrogation quant à la suite de son aventure au BVB. Le Barça s’est ensuite engouffré dans le dossier, quitte à payer le montant phare réclamé par le club allemand.