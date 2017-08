C’est la fin d’un des feuilletons de l’été. En début de mercato, les Catalans étaient particulièrement intéressés par le profil du milieu de terrain de la Canarinha, qui évoluait au Guangzhou Evergrande. Seulement, les dirigeants barcelonais ne comptaient pas s’aligner sur les 40 millions d’euros - montant de sa clause libératoire - réclamés par la formation chinoise. L’opération s’est donc considérablement ralentie...Mais il semble bien que la vente de Neymar ait tout changé, et tout s’est accéléré ces derniers jours.

Jusqu’à ce que le club officialise la signature du milieu de terrain de 29 ans en ce début d’après-midi de lundi, au lendemain de la défaite catalane en match aller de la Supercoupe d’Espagne. Il a signé un contrat de 4 saisons avec les Blaugranas, et sa clause libératoire est désormais de 120 millions d’euros. Il sera présenté à la presse et au public ce jeudi, après avoir passé sa visite médicale.

Un transfert qui va beaucoup faire parler en Catalogne, puisque les supporters du Barça ne semblent clairement pas convaincus par l’arrivée du joueur, et beaucoup réclamaient plutôt l’arrivée du Niçois Jean Michaël Seri, dont le profil semble plus compatible et qui a été encensé par Xavi Hernandez. Une fois l’opération Paulinho bouclée, le Barça va maintenant tenter de finaliser deux autres gros dossiers : Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho...