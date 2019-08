L’an passé, à l’image de l’AS Monaco, Rony Lopes traversait des moments difficiles. Un passage de longue durée à l’infirmerie -trois mois éloignés des terrains pour un claquage à la cuisse- en signe de contre-coup d’une saison à cinquante matches. Et un rebond, salvateur, à partir de janvier. Le joueur de 23 ans réalisait une fin de saison correcte, qui permettait au club de se maintenir en Ligue 1. In extremis. Une saison pleine, une saison compliquée et puis s’en va. Après le Portugal, l’Angleterre et la France, l’ailier s’en va découvrir l’Espagne. Il rejoint le Séville FC... « L’AS Monaco annonce le transfert de l’international portugais Rony Lopes au FC Séville. Le club lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure », annonce l’ASM, les Andalous précisant que le Lusitanien a signé un contrat de 5 ans.

Capitaine des U19 et des U23 de Manchester City à seulement 17 ans, Rony Lopes avait tapé dans l’oeil du LOSC à l’été 2014. Les Dogues étaient parvenus à se faire prêter l’ailier passé par toutes les sélections jeunes du Portugal, pour la saison, et avaient permis à la France de se faire une idée des qualités du jeune crack pré-formé au Benfica Lisbonne. Malgré une cuisse fragile, Rony Lopes disputait 23 matches de Ligue 1 avec les Nordistes (3 buts, 3 passes décisives) et nombreuses étaient les écuries qui à l’intersaison tentaient de l’arracher aux Citizens. C’est finalement Monaco qui raflait la mise, pour 12,5 millions d’euros à l’été 2015.

Couvé les six premiers mois, Rony Lopes était finalement prêté au LOSC pour un an et demi en janvier 2016, avec qui il continuait tranquillement sa progression, à seulement 20 ans, et assistait depuis Lille au sacre monégasque et à l’épopée mémorable des Asémistes en Ligue des champions lors de la saison 2016/2017. Auteur de 29 apparitions avec le LOSC, de six buts et cinq passes décisives, il regagnait le Rocher au moment où le club vendait ses héros à tour de bras et recrutait à foison. Cette saison post-titre était la plus réussie de la jeune carrière de Rony Lopes. Il disputait à 22 ans 50 matches, inscrivant la bagatelle de 17 buts et délivrant 12 passes décisives. L’ASM, de son côté, terminait dauphin du PSG.

