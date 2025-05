PSG : Nasser al-Khelaïfi appelle au calme pour les célébrations

Nasser al-Khelaïfi peine à réaliser l’accomplissement de son club. Après 14 années d’attente, le PSG a remporté le Saint Graal, et avec la manière : une victoire 5-0 face à l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Au micro de Canal+, le patron parisien était comblé de bonheur, mais a aussi appelé au calme pour les célébrations qui s’éterniseront jusqu’au bout de la nuit.

«S’il vous plait, il faut du calme, pas d’accident, on veut de la sécurité et célébrer ensemble avec la famille, c’est le pus important. On arrive demain avec vous, et avec le trophée, merci aux supporters, on a les meilleurs supporters, c’est magnifique»