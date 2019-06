Chaque jour, un nouvel épisode. Muré dans le silence depuis l’annonce de la volonté du Paris Saint-Germain de se séparer de lui et les propos corrosifs de Nasser Al-Khelaïfi à son encontre, Neymar est devenu l’acteur principal d’une saga infernale, alors qu’il n’a toujours pas donné la moindre réplique dans ce scénario de dingue. Restera ? Restera pas ? En Espagne, vous l’avez compris depuis plusieurs semaines maintenant, le Brésilien est donné partant à 100%. Mais si plusieurs médias catalans ont fait part d’une offensive totale des Culés, une tendance semble se confirmer de l’autre côté des Pyrénées : oui le Barça s’est penché récemment sur la question, mais Neymar est encore loin de faire l’unanimité chez les Blaugranas.

« Ce n’est pas l’opinion majoritaire et cette décision appartient à un cercle réduit. Plusieurs dirigeants privilégient la tranquillité et refusent d’avoir à gérer tous ceux qui gravitent autour de Neymar, ses escapades au Brésil pour l’anniversaire de sa soeur et l’enquête dont il fait l’objet pour agression sexuelle », a fait savoir un proche du board blaugrana à L’Equipe. Une tendance confirmée ce mercredi dans les colonnes de Globoesporte qui indique bien que les dirigeants blaugranas n’ont toujours pas apprécié le scénario de l’été 2017.

Une prise de parole attendue

Cependant, le Barça étudie bel et bien depuis peu la faisabilité de l’opération. Hier, si le quotidien Sport s’est trop vite avancé en annonçant un accord entre Neymar et le Barça, le reste des médias confirme que le club culé envisage de faire revenir son ancien numéro 11, mais que les négociations s’annoncent très longues, notamment en raison du coût d’une telle opération. En effet, le Paris Saint-Germain réclame pas moins de 300 M€ (il veut surtout récupérer les 222 M€ investis il y a deux ans ).

Mundo Deportivo écrit ainsi que Neymar espère qu’une solution sera trouvée et qu’un bras de fer n’aura pas lieu. Mais si le Brésilien estime que les dirigeants parisiens ne jouent pas son jeu, il méditerait à sécher la reprise programmée le 8 juillet prochain. Une date autour de laquelle la star auriverde pourrait enfin prendre la parole. Sport révèle pour sa part que Neymar attendrait que le Brésil termine son parcours en Copa América avant de s‘exprimer publiquement. En clair, si la Canarinha va jusqu’au bout, il faudrait donc patienter jusqu’au 7 juillet. Plus qu’une semaine et demi à tenir.

