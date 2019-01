5 novembre 2017. Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 la saison passée, l’AS Saint-Étienne recevait alors l’Olympique Lyonnais pour le fameux derby. Et dans le Chaudron, les Gones infligeaient alors une véritable correction aux Verts (0-5). Quatorze mois plus tard, les deux formations se retrouvent ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard après deux confrontations en terres lyonnaises (1-1 le 25 février, 1-0 pour l’OL le 23 novembre). Et pour ce match de clôture de la 21e journée de Ligue 1, l’ASSE se retrouve en bonne position avec une troisième place (36 points) à conforter, alors que l’OL espère bien passer devant (4e, 34 pts). Un derby qui s’annonce donc chaud bouillant avec un tel enjeu en plus.

Pour tenter de dominer l’Olympique Lyonnais, ce qui n’est plus arrivé pour l’ASSE depuis le 5 février 2017, Jean-Louis Gasset devrait une nouvelle fois opter pour un 3-5-2, utilisé depuis plusieurs rencontres désormais. Indéboulonnable au poste de gardien de but, Stéphane Ruffier devrait encore garder les cages de son équipe, avec une défense à trois composée de Loïc Perrin, Neven Subotic et Timothée Kolodziejczak. De retour dans le groupe après plusieurs semaines d’absence, Mathieu Debuchy pourrait lui être aligné côté droit plutôt que Kévin Monnet-Paquet, alors que Gabriel Silva devrait être présent de l’autre côté. Dans l’entrejeu, Ole Selnaes et Yann M’Vila devraient conserver leur place.

Nabil Fekir de retour côté lyonnais ?

Sur le plan offensif, Jean-Louis Gasset devrait faire confiance aux mêmes joueurs que lors de la victoire contre l’Olympique de Marseille (2-1). Remy Cabella devrait donc se positionner en numéro 10, juste derrière le duo Wahbi Khazri-Loïs Diony. Côté lyonnais, Bruno Genesio pourrait lui aussi choisir un système en 3-5-2. Anthony Lopes devrait être le portier lyonnais ce soir, mais la défense devrait changer. Titulaires mercredi à Toulouse (1-1), Oumar Solet et Jérémy Morel pourraient être remplacés par Marcelo et Marçal, alignés avec Jason Denayer en charnière centrale donc. Les latéraux devraient être les mêmes que lors du dernier match à savoir Keny Tete côté droit et Ferland Mendy à gauche.

Si Houssem Aouar pourrait conserver sa place dans l’entrejeu, Lucas Tousart devrait lui être remplacé par Tanguy Ndombélé. Enfin, sur l’animation offensive, Bruno Genesio a aussi le choix. Le technicien lyonnais pourrait titulariser directement Nabil Fekir, qui avait débuté sur le banc au Stadium de Toulouse, en milieu offensif. Pour finir, Bertrand Traoré et Memphis Depay composeraient quant à eux l’attaque des Gones. Rendez-vous aux alentours de 20h ce soir pour les compositions officielles, mais ce qui est sûr, c’est que Jean-Louis Gasset et Bruno Genesio vont sortir leur équipe type pour aller chercher la victoire dans ce derby très important.