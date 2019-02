Jeudi soir, les Girondins de Bordeaux officialisaient l’arrivée de Yacine Adli (18 ans) en provenance du Paris Saint-Germain. Pour finaliser ce dossier, les dirigeants aquitains ont déboursé 5,5 millions d’euros. En parallèle, le PSG touchera 40% sur une potentielle revente. Un renfort qui matérialise le souhait des nouveaux actionnaires (GAPC) de miser sur des pépites à la marge de progression énorme. Car Adli reste un néophyte en Ligue 1 (une seule apparition), mais le jeune milieu de terrain a impressionné les observateurs par son talent notamment en Youth League avec son club formateur.

A Bordeaux, on n’a pas hésité bien longtemps avant d’enrôler l’intéressé. « Yacine est un vrai talent, on est heureux de l’accueillir parmi nous. Cela a été un mercato actif, sans excès. Si certains avaient des doutes quant à la volonté de l’actionnaire de s’inscrire dans la durée, ceux-ci sont levés. L’actionnaire est plus dans une volonté de se projeter que sur du court terme », explique le président des Girondins Frédéric Longuépée. De son côté, la nouvelle recrue bordelaise se réjouit de débarquer dans un club qui va lui permettre de s’épanouir pleinement et de poursuivre son ascension.

Yacine Adli séduit par le projet bordelais

« Cela s’est fait très vite pour moi. J’ai été tout de suite conquis. Le cadre est idéal pour apprendre. Je n’ai aucune expérience de la Ligue 1, je viens pour apprendre en tant que jeune. Tout m’a séduit dès l’approche, avec un réel intérêt pour les jeunes et l’équipe professionnelle. Je vais être à l’écoute des plus anciens, » a ainsi confié Adli. Ce dernier ne semble pas déboussolé outre mesure par le montant de son transfert et affiche clairement sa détermination à s’imposer sous ses nouvelles couleurs.

« Depuis mon plus jeune âge, il y a toujours eu beaucoup d’attente autour de moi. Cela ne me fait ni chaud, ni froid. J’ai des progrès à faire dans énormément de domaines. J’ai du potentiel, le rendement c’est autre chose. Il va falloir que je bosse sur tous les aspects pour progresser, » estime ainsi le nouveau dix-neuf bordelais. Nul doute que les premiers pas à Bordeaux du principal protagoniste seront scrutés de très près...