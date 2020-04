Depuis le 13 mars et la décision du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel, la Ligue 1 est suspendue, tout comme la Ligue 2. Avec cette pandémie de coronavirus et les matches arrêtés, les clubs sont donc, comme la plupart des entreprises, en pleine crise financière. Les principaux revenus, ceux des droits TV, ont été suspendus, alors que l’argent ne peut pas non plus arriver de la billetterie ou de la vente de produits dérivés.

Récemment, Canal + et BeIn Sports, les deux diffuseurs du championnat de France, avaient en effet annoncé à quelques jours d’intervalle, qu’ils n’allaient pas verser les prochaines sommes liées aux droits TV. La première chaîne citée devait par exemple donner 110 M€ à la LFP le 5 avril prochain. Une somme qui devait ensuite être divisée et reversée aux clubs français. Depuis, l’instance française et les deux chaînes de télévision cherchent une solution. La Ligue, elle, a alors choisi quatre présidents (Nasser al-Khelaïfi, Jacques-Henri Eyraud, Olivier Sadran et Jean-Pierre Rivère) pour aller négocier avec Canal +.

Toujours pas d’accord entre Canal + et les présidents

La première réunion devait donc avoir lieu mardi, et tout ne se serait pas passé comme prévu pour la LFP. D’après les informations de L’Equipe, les présidents choisis par le bureau de la Ligue auraient décidé d’exclure Didier Quillot, le directeur général de la LFP, ou encore Mathieu Ficot, en charge des droits TV au sein de celle-ci, des négociations ! À l’inverse, la chaîne Canal + n’aurait rien à voir avec cette décision. Celle-ci ne serait d’ailleurs pas contre la présence de la Ligue comme l’explique le quotidien sportif. Et pour la prochaine réunion, prévue ce vendredi, les membres de la LFP ne devraient pas non plus être conviés.

Les discussions entre les différentes parties devraient donc se poursuivre dans les prochains jours, toujours sans la Ligue de Football Professionnel. Cependant, pas sûr qu’une solution soit trouvée rapidement. Toujours selon L’Equipe, Canal + aimerait « un accord global », alors que le président du PSG Nasser al-Khelaïfi aurait demandé une partie des 110 M€ correspondant à des rencontres déjà disputées... On se dirige donc vers plusieurs jours de discussions entre Canal + et les présidents choisis par la Ligue.