« S’il (le PSG, ndlr) n’est pas puni et que le fair-play financier lui permet de faire ce qu’il fait, nous dénoncerons le fair-play financier devant les tribunaux. Si l’UEFA ne fait rien, nous poursuivrons nos actions devant le TAS et l’Union européenne. C’est prévu ». Décidément, Javier Tebas, le président de la Liga, semble bien déterminé à aller jusqu’au bout dans sa lutte contre le Paris Saint-Germain. Le principal dirigeant du championnat espagnol dénonce un dopage financier de la part du club, qui boosterait ses comptes grâce à des sponsors appartenant à l’état du Qatar. Et Tebas semble avoir le soutien des grands pontes du football européen.

Et du côté du Paris Saint-Germain, on croit, à raison vraisemblablement, que les sommes dépensées sur le dernier mercato gênent beaucoup les gros clubs historiques. C’est du moins ce qu’affirme Marca. Le quotidien européen précise que le PSG sait déjà que les dirigeants de ces gros clubs « ne vont pas rester les bras croisés face à la menace qui arrive de la capitale française ». Et le club francilien est aussi conscient qu’il va être attaqué de partout dans les semaines à venir.

Le quotidien espagnol explique que dans les jours à venir, le président Nasser Al-Khelaïfi va prendre la parole pour donner son point de vue sur tout ce qui se passe en ce moment et faire face à la persécution que l’actuel leader du championnat de France estime subir. Le média madrilène précise par ailleurs que les Parisiens sont plutôt tranquilles en ce moment et qu’ils estiment respecter totalement les critères du Fair-Play Financier de l’UEFA. La planète foot attend donc de pied ferme les déclarations d’Al-Khelaïfi...