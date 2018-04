On le sait, le Paris Saint-Germain va devoir rentrer dans les clous du Fair Play Financier d’ici la fin du mois de juin. La vente de Lucas Moura à Tottenham pour 28 millions d’euros lors des derniers jours du mercato hivernal a notamment servi à dégager des revenus. Début mars, l’Equipe affirmait que le club de la capitale devait encore trouver 50 millions d’euros. Aujourd’hui, le sérieux Financial Times dévoile de nouveaux éléments dans l’enquête que mène l’UEFA sur le PSG.

Et c’est encore avec les sponsors que le PSG pourrait avoir des problèmes. Ainsi, le média anglais explique que certains contrats signés par l’actuel leader de Ligue 1 sont considérés comme considérablement surévalués par rapport à leur valeur réelle. Des informations qui émanent d’une enquête conduite par l’agence Octagon sur ordre de l’UEFA. Cette dernière se réunira la semaine prochaine pour évaluer la situation.

Réponse d’ici la fin du mois de juin

Le Paris Saint-Germain va également devoir rendre des comptes et s’expliquer devant l’UEFA rapidement. Selon le média britannique qui cite des sources de l’enquête, le prix des transferts de Neymar et de Kylian Mbappé et les salaires des deux joueurs ajoutent au total 120 millions d’euros aux dépenses du PSG par année ; un montant difficile à couvrir. Le club sera fixé sur sa situation - et sur une possible sanction - à la fin du mois de juin. Le FT est clair : sauf si l’UEFA revoit à la hausse la valeur des contrats signés par le PSG, le club français va briser les règles du FPF qui interdisent aux clubs d’avoir des pertes de plus de 30 millions d’euros sur trois saisons.

Dans les semaines à venir, le PSG compte sceller de nouveaux accords de sponsoring et discute déjà de la vente de plusieurs joueurs, et le boost qu’ont créé les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé niveau marketing peuvent également aider le PSG à entrer dans les clous. On rappelle que le club de la capitale risque une grosse amende et même un bannissement de la Ligue des Champions.