Depuis ce lundi, l’Olympique Lyonnais s’est trouvé un nouvel entraîneur. En effet, Rudi Garcia a été nommé à la tête de la formation rhodanienne. Un choix qui a un brin étonné puisque Garcia a eu un passé difficile avec l’OL surtout lorsqu’il coachait l’Olympique de Marseille, il y a encore quelques mois. Mais ce choix avait surtout été suivi de question par rapport au réel poids qu’avait Juninho, arrivé cet été dans le poids de directeur sportif. Le Brésilien s’est fait un plaisir de rétablir certaines vérités.

« C’est bien, c’est l’opportunité de préciser ce que je fais. Pour moi le directeur technique, il est là pour faire la liaison entre le staff et les joueurs et le staff et les dirigeants. Je peux lui poser des questions (à l’entraîneur, ndlr) par rapport à ses choix. Le dernier mot sera celui de l’entraîneur pour la tactique et les matches », a-t-il commencé par expliquer lors de la présentation de son tout nouvel entraîneur, qui a signé jusqu’au 30 juin 2021. Avant de poursuivre.

Juninho veut ramener de la discipline dans le vestiaire

« Je suis là pour aider à progresser et aussi pour entrer dans le vestiaire par rapport à la discipline, je l’ai déjà fait. Avant de parler de ce que je dois faire, il faut analyser le rôle de directeur technique. Même si j’ai toute la liberté pour le technique et le sportif, on a une hiérarchie, on est un club côté en bourse, on a un président. C’est ça mon rôle. C’est important que ça passe bien avec le coach parce qu’après un match ou le lendemain je ne serai peut-être pas d’accord avec ses choix. On peut avoir des discussions ouvertes. Mais je suis conscient qu’il décide et je pose seulement certaines questions. Tout comme je dois répondre aux questions du président. Je suis bien où je suis. C’est au président de décider si c’est bien ou pas à la fin de la saison », a ainsi poursuivi et conclu Juninho.

Toutefois, on imagine que la discussion sur la distribution des rôles concernait un peu plus le volet mercato de l’OL. En effet, sans compter Florian Maurice, qui va décider de la marche à suivre sur le marché des transferts ? À l’Olympique de Marseille, enfin chez les observateurs, il était reproché à Rudi Garcia d’avoir trop de poids concernant le choix des recrues et surtout d’écraser Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais. Aucune réponse n’a été apportée à ce point. Premier élément de réponse en juin prochain ?

