Steve Mandanda (OM) : sacré champion du monde l’été dernier, le portier marseillais n’est que l’ombre de lui-même cette année. Hormis quelques bons matches, Mandanda semble atteint physiquement. Lent sur sa ligne, abattu après chaque but, l’international français n’est plus celui qu’il était anciennement, lui qui a été nommé cinq fois meilleur gardien de la saison en Ligue 1 (2008, 2011, 2015, 2016 et 2018). À l’image de l’OM, l’ancien Havrais déçoit et a déjà encaissé 17 buts en 12 matches.

Kelvin Amian (Toulouse) : nommé au Golden Boy, où il a terminé 19e, Kelvin Amian connaît un début de saison très compliqué. À la rue à plusieurs reprises, le latéral droit du Tef’ est loin de ses standards de la saison passée où il s’était révélé comme l’un des latéraux prometteurs de notre Ligue 1. Ses nombreuses bévues, comme sur une passe en retrait mal assurée entraînant l’expulsion de Baptiste Reynet contre Dijon (2-2), handicapent son club. Une déception après un exercice 2017-2018 plus que convenable.

Jemerson (Monaco) : depuis trois saisons, il fait le bonheur de l’AS Monaco dans le secteur défensif et sa paire avec Kamil Glik fait figure de référence. Seulement, cette année, le Brésilien n’est pas à la hauteur, en attestent les 27 buts encaissés par le club monégasque cette saison (17ème défense de Ligue 1). Dépassé dans les duels, amorphe face aux déplacements des attaquants adverses, Jemerson est aux abonnés absents. Et les difficultés de l’AS Monaco au milieu de terrain ne sont pas pour l’aider lorsqu’il doit faire face aux vagues adverses.

Loïc Perrin (Saint-Etienne) : s’il a déclaré qu’il aimerait jouer avec Saint-Etienne jusqu’à ses 40 ans, il serait peut-être mieux pour les Verts que leur capitaine commence à laisser la place à la relève. Blessé durant le mois de novembre, Perrin est aux antipodes des saisons précédentes. Dépassé lorsque son vis-à-vis accélère (à l’image de Nicolas Pépé ou Ismaïla Sarr cette saison), le capitaine de l’ASSE semble avoir de plus en plus de mal à suivre les attaquants de notre championnat. Malgré quelques prestations intéressantes, le capitaine des Verts tente par tous les moyens de tenir son rang, mais il est désormais évident qu’il est sur le déclin.

Jordan Amavi (OM) : appelé en équipe de France le 4 octobre 2017 après des prestations satisfaisantes, le latéral de l’OM justifiait son retour en Ligue 1. Seulement, durant cette première partie de saison, l’ancien Aiglon est bien loin de ses standards de l’année dernière. Identifié comme l’un des points faibles de la défense marseillaise, Amavi suscite l’incompréhension. De moins en moins efficace offensivement, à la rue défensivement et souvent pris dans son dos par les ailiers adverses, le latéral gauche olympien est la cible de nombreuses critiques. Etait-il en surrégime la saison dernière ?

Ganso (Amiens) : 12 apparitions sous le maillot d’Amiens et puis s’en va. Arrivé par la grande porte du côté de la Licorne en fin de mercato estival, Ganso n’a jamais réussi à s’imposer dans le onze de Christophe Pélissier. Auteur de seulement 2 passes décisives, le Brésilien n’a pas justifié les attentes qui étaient placées en lui, son physique lui faisant défaut, l’empêchant d’enchaîner les titularisations. Pire, mécontent de son temps de jeu, l’ancien coéquipier de Neymar a décidé de quitter la Picardie dès cet hiver et donc de stopper son prêt. Comme un goût d’inachevé.

Youri Tielemans (Monaco) : à l’image de l’AS Monaco, Youri Tielemans n’est qu’un fantôme sur le terrain. Annoncé comme un crack à son arrivée, l’ancien joueur d’Anderlecht déçoit constamment et n’a toujours pas justifié les 25M€ dépensés à l’été 2017. Souvent perdu sur le terrain, baladé entre les postes de sentinelle, milieu relayeur ou même meneur de jeu, le Belge n’a inscrit que 4 petits buts cette année. Et l’arrivée de Thierry Henry, qui devait lui permettre de passer un cap, n’a pas eu l’effet escompté. Un éternel constat d’échec.

Nacer Chadli (Monaco) : héros avec la Belgique en huitième de finale du Mondial 2018 contre le Japon, le milieu de West Bromwich Albion est arrivé à Monaco pour y amener une touche d’expérience. Seulement, il n’a pas l’apport escompté et peine à se montrer décisif. Utilisé à tous les postes du milieu de terrain depuis son arrivée, Chadli peine à hausser son niveau de jeu et lorsqu’il est présent dans un couloir, ses vis-à-vis savent en profiter. Pire, il n’a jamais su apporter offensivement et n’a distillé aucune passe décisive. L’arrivée de Thierry Henry ne l’a pas non plus libéré.

Majeed Waris (Nantes) : bien connu de la Ligue 1 après des passages réussis à Valenciennes et Lorient, le Ghanéen est bien loin d’avoir le même bilan avec le FC Nantes. Individualiste, imprécis, Waris n’a trouvé le chemin des filets qu’à une unique reprise cette saison et n’a distribué qu’une passe décisive à ses partenaires. L’arrivée de Vahid Halilhodžić semble cependant lui donner une bouffée d’oxygène. Reste désormais à voir si le Ghanéen parviendra à trouver fréquemment le chemin des filets afin de réellement se lancer.

Valère Germain (OM) : si Rudi Garcia a toujours confiance en lui, l’ancien Monégasque est très loin des attentes lors de son recrutement. Pire, cette saison, malgré 16 apparitions en championnat, Valère Germain n’a trouvé le chemin des filets qu’à seulement 3 reprises. Critiqué à tout va, l’attaquant de l’OM peine à exister à la pointe de l’attaque marseillaise et passe souvent à côté. S’il tente par tous les moyens de se montrer décisif, il est souvent maladroit dans le dernier geste. Une déception partagée avec son compère d’attaque Kostas Mitroglou, avec qui il aurait pu partager la place d’attaquant dans notre onze des flops.

Mario Balotelli (Nice) : c’est sûrement l’une des grandes déceptions du championnat de France après plus de cinq mois de compétition. L’attaquant de l’OGC Nice, qui restait sur une saison à 18 buts, n’a pas fait trembler les filets du championnat cette saison en dix matches. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille tout l’été, « Super Mario » était finalement resté, mais Patrick Vieira n’a pas eu la chance de voir son buteur se mettre en lumière. Mario Balotelli pourrait bien quitter le championnat de France sur un échec cuisant.