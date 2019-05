Si on ignore encore qui succédera à Bruno Genesio sur le banc de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine et quel sera l’effectif mis à sa disposition, on sait déjà à quoi ressembleront les maillots des Gones, toujours à la lutte pour conforter leur place sur le podium de Ligue 1 et donc leur billet pour la prochaine Ligue des Champions.

adidas vient en effet de dévoiler les jeux de tuniques des hommes - et des femmes - du président Jean-Michel Aulas. Pour le maillot domicile, l’équipementier allemand a plutôt fait dans la sobriété. L’OL arborera donc un exemplaire blanc, accompagné des fameuses trois bandes grises sur les épaules, de liserés couleurs rouge-et-bleu au bas des manches mais aussi un col mao.

Le logo de la marque apparaîtra lui en bleu. Le bleu, justement, sera la couleur principale de la version extérieur. Un dégradé vertical avec trois bandes blanches au niveau des épaules et des liserés rouge-et-blanc en bas des manches. Des liserés que l’on retrouve au niveau du col V.