Déjà pour le transfert de Neymar, beaucoup d’observateurs du football s’étaient posé la question de savoir comme le Paris Saint-Germain allait rentrer dans les clous du Fair-play financier, mis en place par l’UEFA. Avec son salaire mirobolant, le PSG a budgété, sur cinq années un montant d’au moins 500 millions d’euros. L’instance européenne désire, pour le moment, que les clubs ne dépassent 30 millions de pertes par année, ce qui va être dur pour le PSG.

Sauf que cela ne s’arrête pas là. Le club de la capitale pense encore recruter et pas des inconnus. On parle en ce moment beaucoup de Kylian Mbappé (AS Monaco), qui n’a pas été aligné par Jardim contre Dijon (4-1), ou encore son compère dans le club de la Principauté Fabinho. À cela s’ajoute éventuellement l’achat d’un nouveau gardien, Jan Oblak (Atlético Madrid) est toujours pisté et dispose d’une clause libératoire, nouvelles amies du PSG, de 100 millions d’euros.

Les grands clubs veulent mettre fin au « dopage financier »

Tous ces achats peuvent être coûteux et chez Marca on pense savoir comment le Paris Saint-Germain reste dans le cadre du fameux FPF. En réalité, le quotidien espagnol, sans entrer dans un jugement de valeur ni condamner le club francilien, explique les mécanismes de base de tout ce que les observateurs appellent le « dopage financier ». En d’autres termes, via son actionnaire le Qatar, le PSG récupère des sponsors avec une valeur, jugée par le journal, hors marché comme le chèque de 150 millions d’euros qui provient d’Emirates.

Le PSG avait déjà été épinglé par l’UEFA et son contrat avec QTA, l’offisme de tourisme qatari, avait été revu à la baisse. Marca ajoute que les grands clubs du Vieux Continent veulent mettre fin à ses pratiques jugées déloyales et qu’ils devraient en discuter lors de la prochaine de l’ECA (European club association) qui se déroulera à Monaco en marge du prochain tirage pour les phases de groupes de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions. Le PSG n’a pas encore à s’en faire.