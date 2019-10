Lorsqu’il est arrivé au Paris Saint-Germain en 2013, peu de monde pouvait imaginer que ce jeune brésilien allait devenir un joueur aussi important à Paris. Et pas seulement à cause de son niveau, mais aussi pour son implication et l’amour qu’il démontre pour le club de la capitale. Il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus aimés par les supporters, ainsi que par ses coéquipiers et ses entraîneurs, qui apprécient notamment sa polyvalence, lui qui peut aussi jouer sur un côté ou au milieu de terrain. Du haut de ses 25 ans, il est l’un des patrons de ce PSG.

Et comme l’explique le quotidien l’Equipe, il fait partie des joueurs que le directeur sportif souhaite prolonger dans les prochains mois. Même si son contrat actuel expire en 2022, dans trois ans, Leonardo ne veut pas perdre de temps. Une offre est ainsi arrivée sur le bureau de Marquinhos. Elle comprend une prolongation allant jusqu’en 2024, soit deux ans supplémentaires, ainsi qu’une revalorisation salariale, qui, on imagine, le mettrait parmi les principaux salaires de l’effectif derrière les stars offensives de l’équipe.

Même si ce nouveau contrat n’a pas encore été signé, tout porte à croire que ce sera fait très rapidement, puisque le joueur a envie de prolonger et est très attaché au club de la capitale. C’est d’ailleurs l’un des rares joueurs qui n’a pratiquement jamais été au cœur de feuilletons mercato depuis son arrivée, malgré quelques rumeurs Barça ou Juventus par-ci par-là. « Marquinhos aimerait faire toute sa carrière au PSG », expliquait son frère en juillet. La belle histoire qui lie l’ancien de l’AS Roma au club de la capitale est donc loin d’être terminée...

