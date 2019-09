Un flop à 47 M€. L’hiver dernier, alors que Thomas Tuchel poussait pour avoir Idrissa Gueye, son directeur sportif de l’époque, Antero Henrique, préférait investir près de cinquante millions d’euros pour arracher Leandro Paredes au Zenit Saint-Pétersbourg. Arrivé dans la capitale française sur la pointe des pieds, le natif de San Justo avait signé des débuts timides. L’excuse traditionnelle de la période d’adaptation était alors de sortie. Aujourd’hui, elle ne tient plus même si, face aux médias, Tuchel ne s’est pas montré accablant.

« Il a la qualité pour jouer, la personnalité, la mentalité. Il est super professionnel. Il est toujours là. On a pris une autre décision (l’été dernier en recrutant Gueye et en montant Marquinhos d’un cran). Ce n’est pas contre lui. Ce n’est pas facile pour lui, mais il est là, avec un bon état d’esprit », déclarait l’entraîneur parisien mardi, la veille de la réception de Reims. Un match (perdu 2-0 par le PSG) durant lequel l’Argentin était attendu. Sauf que l’ancien pensionnaire du Zenit n’a fait qu’aggraver son cas.

Une attitude trop distante

Après 20 premières minutes correctes, Paredes s’est liquéfié. Beaucoup trop lent au moment d’amorcer les contre-attaques, il a souvent joué latéralement. Il s’est beaucoup caché et n’a rien créé ni apporté au jeu offensif parisien. En phase défensive, il n’a pas récupéré beaucoup de ballons. Bref, une prestation qui devrait le tenir éloigné du onze type de Thomas Tuchel pendant un certain temps. De quoi rendre la comparaison avec Idrissa Gueye encore plus vertigineuse, alors que le Sénégalais n’a même pas deux mois de présence au PSG.

Transparent sur le terrain, Paredes le serait également au centre d’entraînement du PSG selon Le Parisien. Le quotidien affirme en effet que l’international albiceleste ne fait plus l’unanimité chez les Rouge-et-Bleu. « Son manque d’investissement sur le terrain interpelle jusqu’à ses coéquipiers. Verratti a d’ailleurs déploré ne pas avoir développé beaucoup d’affinités techniques », écrit le journal. Mais ce n’est pas tout. En dehors du terrain, Paredes aurait une attitude « distante », voire « inamicale ». Bref, il y a fort à parier que si l’occasion se présente, Paredes fera partie des acteurs principaux du mercato hivernal.

