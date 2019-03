Le Classique PSG-OM se profile à l’horizon et Dimitri Payet trépigne d’impatience. Cantonné à un simple rôle de doublure depuis plusieurs matchs, le numéro dix marseillais rêverait d’effectuer son retour sur les terrains face à l’ennemi parisien. Rentré en fin de match face à l’OGC Nice dimanche dernier (1-0), l’international français n’a eu que trop rarement l’opportunité de démontrer son talent. En son absence du onze, l’OM se porte à merveille (cinq victoires, un nul sur les six derniers matchs de Ligue 1). Une période faste pour son équipe qui contraint donc l’intéressé à ronger son frein sur le banc.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine déchu évoque son nouveau statut au sein de l’effectif phocéen. « Je ne boude pas car quand une équipe tourne bien, je ne vois pas l’intérêt de la changer. Cela explique ma situation du moment. Le rôle d’un remplaçant c’est d’apporter quelque chose dans le match. Peu importe contre qui, dès que je rentre sur le terrain j’essaye de tirer le meilleur du temps dont je dispose. Bien sûr qu’on a tous envie de jouer le Classique, » lâche Payet. Ce dernier estime d’ailleurs que l’impact des cadres n’est pas plus limité même si ils sont relégués dans la hiérarchie.

Dimitri Payet ne veut pas s’éterniser sur le banc

« Comme nous ne sommes pas sur le terrain, on a peut-être moins d’impact dans le jeu, mais on voit les matchs de l’extérieur. On a plus de recul. La chance qu’on a c’est qu’on possède plusieurs cadres dans le vestiaire. Cela permet de passer le relais facilement, » estime le joueur phocéen. Avec franchise, le principal protagoniste ne nie pas que le passage sur le banc pour certains cadres demeurait peut-être une nécessité. « Il y a eu un moment où nous les cadres, on était moins efficaces. Il fallait donner la chance à d’autres joueurs et ils ont su la saisir ». Poussé dans ses derniers retranchements sur son nouveau rôle de remplaçant, Dimitri Payet a fini par sortir de sa réserve sur le sujet, mettant en exergue son esprit de compétiteur.

« Je ne vais pas mentir en disant que je suis content d’être sur le banc. Si l’équipe ne tournait pas, et que je restais sur le banc, bien sûr que je serai mécontent. Mais que voulez-vous que je vous dise ? L’équipe obtient des résultats extraordinaires, c’est normal qu’elle reste en place. Je continue de travailler et j’attends qu’on me donne ma chance, » rétorque l’ancien joueur de West Ham. Mais le natif de Saint-Pierre acceptera-t-il encore longtemps de rester en marge du onze olympien ? Avec franchise et clairvoyance, le milieu de terrain marseillais a délivré un message net et précis sur la question. « Je n’accepterai pas que cette situation s’éternise mais remettre en cause mon avenir ici... Cela ne remet rien en cause, je ferai ce qu’il faut pour retrouver ma place dans le onze, » confie Payet déterminé. Le Classique marquera-t-il le retour de Dimitri Payet dans l’équipe type de l’OM ? Réponse dimanche à 21 heures...