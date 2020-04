Olympique Lyonnais-Stade de Reims. Voici l’affiche de Ligue 1 Conforama qui aurait dû normalement se dérouler le 13 mars dernier. Mais cette rencontre n’a finalement pas eu lieu puisque le jour-même, dans la matinée, la Ligue de Football Professionnel a annoncé la suspension de la L1 et de la L2. « Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements ».

Un mois plus tard, la situation ne s’est pas forcément améliorée et le championnat de France n’a donc pas repris logiquement. Néanmoins, les différentes instances dirigeantes du football français comme les écuries tricolores travaillent activement en coulisses afin de pouvoir reprendre et terminer cet exercice 2019-20, d’ores et déjà inédit ; tout en préparant la saison prochaine. Vendredi d’ailleurs, nos confrères de L’Équipe ont révélé que le bureau de la Ligue de Football Professionnel avait déjà fixé une date de reprise pour la L1 (23 août 2020) et pour la L2 (22 août). L’objectif serait de ne pas retarder le versements de droits tv tout en limitant le retard pris, puisque la saison 2020-21 devait reprendre le 7 août pour la L1 et le 25 juillet pour la L2. Si la LFP a donc déjà pensé à la saison prochaine, elle doit surtout se pencher sur le court terme et l’exercice 2019-20.

Alors que la possibilité d’une saison blanche doit quand même être gardée à l’esprit, la Ligue fait son maximum pour pouvoir aller au bout. Ce lundi, L’Équipe explique que la LFP planche sur deux calendriers, qui dépendront bien sûr de l’évolution de la crise sanitaire et des annonces du Président Emmanuel Macron et des décisions du prochain Comité Exécutif de l’UEFA (23 avril). On apprend donc que le but est que les équipes puissent effectuer une préparation physique durant le mois de mai avant que la L1 (29e journée) reprenne le 3 ou le 17 juin. Le but étant que la saison se termine le 25 juillet. Dans ce scénario les matches s’enchaîneraient à une cadence folle. Il faudrait donc jouer a priori tous les trois jours précise le quotidien sportif. Dans tout cela, il faudra aussi caler les finales de Coupe de France (11 juillet, PSG-ASSE) et de Coupe de la Ligue (27 juin, PSG-OL). Sur le pied de guerre, la LFP est déjà prête à relancer la L1 si cela est possible...