Un duel pour la deuxième place. Auteurs de trois victoires lors des quatre derniers matches en Ligue 1, le LOSC et l’AS Saint-Etienne croisaient le fer ce samedi après-midi au stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Vainqueurs de l’Olympique de Marseille dimanche dernier (3-0), les Dogues avaient à coeur de confirmer ce bon résultat devant leur public. Côté stéphanois, les Verts voulaient enregistrer un quatrième succès d’affilée et prendre la place de dauphin à son adversaire du jour. Pour cette rencontre, Christophe Galtier conservait son 4-2-3-1 avec comme seul changement la titularisation en défense de Soumaoro, suspendu précédemment, à la place de Dabila. Dans les rangs adverses, Jean-Louis Gassait optait pour la même tactique avec deux remplacements : Saliba et Monnet-Paquet à la place de Gabriel et Diony.

Rapidement, les Dogues mettaient de la vitesse dans leur jeu et cherchaient à créer le danger, notamment grâce au trio infernal Pépé-Ikoné-Bamba. Après un début de rencontre pauvre en occasions, le LOSC trouvait finalement la faille après le quart d’heure de jeu. Trouvé à l’entrée de la surface par Rémy, Bamba réalisait un bel enchaînement et décochait une frappe puissante du droit qui venait se loger dans le petit filet de Ruffier (17e, 1-0). Les joueurs de Christophe Galtier poussaient pour réaliser le break mais le gardien stéphanois s’imposait sur une tentative de Xeka (19e). Mais quelques instants plus tard, les Verts revenaient dans la partie. Suite à une faute de Ballo-Touré sur Khazri dans la surface, l’arbitre désignait le point penalty. Cabella transformait en prenant en contre-pied Maignan, habituellement très à l’aise dans l’exercice (26e, 1-1). Derrière, José Fonte sauvait sa formation en taclant devant Salibur (32e), mais le défenseur portugais se blessait et devait laisser sa place à Dabila (36e). Un coup dur qui ne perturbait pas les Dogues, puisque Rémy était tout proche du but mais Ruffier sortait bien dans ses pieds (41e). Les deux équipes rentraient donc aux vestiaires dos à dos.

Nicolas Pépé termine le spectacle

En deuxième période, le public lillois ne devait pas être en retard pour voir le deuxième but de son équipe. Après seulement quelques secondes, Bamba inscrivait en effet un doublé. Servi par Pépé, l’ancien joueur de l’ASSE contrôlait et plaçait une belle frappe pour tromper une nouvelle fois la vigilance de Ruffier, impuissant (46e, 2-1). Un nouveau but qui permettait au joueur de 22 ans de devenir co-meilleur buteur du championnat de France avec Neymar (7 réalisations). Les hommes de Jean-Louis Gasset tentaient de réagir mais ne trouvaient pas la solution pour inquiéter Maignan. Pépé forçait d’ailleurs Ruffier à se coucher au sol pour repousser sa tentative (54e). Voyant son équipe en difficulté, Jean-Louis Gasset procédait à deux changements puisque Salibur et M’Vila laissaient leur place à Hamouma et Nordin (65e). Côté lillois, Celik, également touché, cédait la sienne à Ié. Les Verts retrouvaient des couleurs derrière mais les assauts étaient repoussés par la défense lilloise.

La soirée lilloise ne s’arrangeait pas au niveau des blessures puisque Mendes, touché dans le premier acte, ne pouvait pas continuer. Maia prenait donc sa place (76e). Trois changements pour trois blessures... Derrière, Jean-Louis Gasset tentait le tout pour le tout en lançant Diony à la place de Saliba (78e). Un changement offensif mais les Dogues tuaient tout suspense en fin de rencontre. Suite à un ballon perdu de Perrin, Pépé jouait avec Bamba avant de retrouver le ballon. Le numéro 19 lillois reprenait sans contrôle pour marquer à son tour (85e, 3-1). Le match était donc plié mais les Verts réagissaient derrière puisque Diony plaçait une tête, sans inquiéter Maignan (90e). Dans les derniers instants, Khazri laissait les siens à dix suite à une blessure à la cuisse. Finalement, le LOSC s’imposait donc 3-1 et était donc assuré de conserver sa deuxième place à la fin de cette neuvième journée.