Lors de la saison prochaine, les clubs professionnels de football, dans l’Hexagone, vont découvrir un nouvel acteur dans la diffusion de nos chers championnats : Mediapro. Et avec cela, bien évidemment une manne financière beaucoup plus importante que le cycle en cours. En effet, les clubs pro de France vont avoir à se partager la très belle somme de 1,153 milliard d’euros et cela va faire beaucoup de bien au football français, qui est en manque des liquidités.

Mais il faut bien se réunir et décider comment se partager tout cet argent. Selon le journal L’Équipe, cela a été fait la semaine passée et les formations de l’élite se sont réunies et ont décidé de ce qu’adviendraient les 400 millions d’euros en plus (actuellement les droits télévisuels font gagner 726,5 millions d’euros). Visiblement elles se sont mises d’accord et une part égale, soit environ 20 M€, irait dans chacun des clubs de la première division française.

L’OM a voté contre

En ce qui concerne les droits internationaux (60 M€), c’est assez différent puisque cette somme profitera, selon le quotidien, aux neuf clubs à vocation européens (PSG, OL, OM, FCGB, ASSE, ASM, OGCN, LOSC et SRFC). En revanche, la répartition des 400 millions d’euros susmentionnée, n’a pas vraiment plus à tout le monde dans le collège de Ligue 1 qui a décidé de se réunir pour décider. En effet, l’OM et l’OL ne l’ont pas franchement joué très collectifs.

L’Olympique Lyonnais s’est abstenu lors du vote tandis que l’Olympique de Marseille a carrément voté contre, les deux écuries préférant une répartition un peu moins égale et donc plus profitable aux gros clubs du championnat. La répartition a été validée par 17 clubs, un autre s’étant abstenu. Après la crise, cette répartition devrait être validée puisqu’il faut 16 clubs pour proposer et voter une résolution dans le règlement de la LFP. Le conseil d’administration validera alors la nouvelle répartition pour la saison prochaine.