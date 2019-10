Ui-jo Hwang (Bordeaux/CDS/27 ans) : il est débarqué cet été en provenance du Japon et du Gamba Osaka où il a inscrit 30 buts en 71 rencontres dans le championnat japonais. En Gironde peu le connaissait, mais maintenant tout le monde voit que l’international coréen est doté d’un excellent sens du but. Auteur de deux réalisations depuis le début de la saison, il est surtout un homme de base de Paulo Sousa puisqu’il a été titularisé à huit reprises en championnat sur les huit rencontres qu’il a jouées pour les Girondins.

Victor Osimhen (LOSC/NIG/20 ans) : la tâche était ardue pour le jeune international nigérian. En effet, il était l’élément qui devait remplacer Nicolas Pépé, parti à Arsenal. Et il se pourrait qu’il fasse au moins aussi bien cette année. Rapide, puissant, efficace, l’ancien attaquant de Charleroi a déjà inscrit la bagatelle de sept buts en neuf rencontres. Il a aussi offert deux passes décisives et marqué un but en C1 contre Chelsea. Tout ça à 20 ans.

Dario Benedetto (OM/ARG/29 ans) : l’attaquant argentin était une véritable interrogation lorsqu’il est arrivé en provenance de Boca Juniors cet été. Pourtant, depuis le début on peut dire qu’il a plutôt réussi. Cinq buts en neuf matches joués, il tire en ce moment l’OM de sacrés pièges même s’il n’a pas pu éviter, malgré son but, la défaite à Amiens. Hormis cette rencontre, à chaque fois qu’il a marqué, les Phocéens l’ont emporté.

Arnaud Souquet (Montpellier/FRA/27 ans) : après de belles saisons du côté de l’OGC Nice, le latéral droit français avait un peu disparu des radars lorsqu’il était en Belgique, du côté de la Gantoise. Montpellier a eu l’excellente idée d’aller le chercher cet été et l’ancien Aiglon le rend bien. Il a en effet déjà inscrit deux réalisations, mais en plus de cela, il semble avoir bien progressé défensivement.

Wissam Ben Yedder (AS Monaco/FRA/29 ans) : qui a seulement pu douter que l’ajout de Wissam Ben Yedder à l’AS Monaco allait être une mauvaise idée ? Si l’ASM peine encore à obtenir des résultats, ce n’est pas forcément de sa faute puisque l’international français a déjà inscrit six buts en sept rencontres de Ligue 1. Avec Slimani, il est le meilleur coup depuis un petit moment.

Moses Simon (FC Nantes/NIG/24 ans) : les joueurs nigérians ont la cote en France. Après Victor Osimhen à Lille, voici Moses Simon. L’ailier a apporté à Nantes ce qui lui manquait cruellement : de la vitesse et des coups de reins pour faire valser les défenseurs adverses et faire des différences. Bon à La Gantoise, plus faible à Levante, la Ligue 1, où il a déjà inscrit une réalisation et de la tête, semble lui aller comme un gant.

Jérémy Morel (Rennes/MAD/35 ans) : cet été, Jérémy Morel est arrivé sans faire de bruit du côté du Stade Rennais. L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille s’est parfaitement fondu dans la défense de Julien Stéphan. Défenseur central depuis qu’il a connu Marcelo Bielsa, l’international malgache reste très solide et continue de faire son petit bonhomme de chemin. À 35 ans, il reste un bon coup et finira sa carrière probablement où il l’a commencée, en Bretagne !

