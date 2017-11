L’idylle entre le LOSC et Marcelo Bielsa n’aura pas duré bien longtemps. Ecarté de son poste d’entraîneur la semaine passée après une nouvelle défaite traumatisante à Amiens, le coach argentin n’est pas prêt à abdiquer. Il vient de publier un communiqué à l’AFP dans lequel il affirme qu’il a saisi la « Commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) pour faire constater la résiliation de son contrat d’entraîneur » de Lille « aux torts exclusifs. »

Ce message dédié aux médias été envoyé l’agence de presse ce lundi par le biais du conseil de Bielsa, Me Carlo Brusa. L’ancien coach de l’OM y précise également qu’il a « chargé des professionnels pour la sauvegarde et la défense de ses intérêts, (...) n’ayant pas de capacité ni de formation juridique. » Ainsi, El Loco va tenter de faire valoir ses droits et surtout de faire porter la responsabilité de cette résiliation sur les épaules du LOSC. L’enjeu financier est de taille car après moins de six mois en poste, Bielsa peut encore prétendre à un peu plus d’un an et demi d’indemnités de licenciement. Il est sous contrat jusqu’en juin 2019.

Déjà en difficulté financière après les lourds investissements des deux derniers mercatos, Lille s’expose à des indemnités estimées entre 10 et 12 M€, si jamais la faute grave n’est pas reconnue par la juridiction de la LFP. Le club nordiste et ses dirigeants espèrent s’en tirer avec un chèque d’environ 7 M€. La négociation s’annonce très tendue car en fin de semaine dernière, RTL informait que l’accès au domaine de Luchin avait été refusé à Bielsa. De quoi ajouter un peu lourdeur à ce contexte.