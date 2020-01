C’est l’affiche de cette 21e journée de championnat dans l’Hexagone. Le Paris Saint-Germain s’en va défier le LOSC au Stade Pierre Mauroy, alors que les spéculations vont bon train concernant l’avenir de plusieurs joueurs parisiens tels que Layvin Kurzawa et Edinson Cavani. Quoi qu’il en soit, l’équipe de Thomas Tuchel continue sa petite promenade de santé en championnat, et reste confortablement en tête avec sept points de plus que l’OM, et un match en moins donc.

En déplacement, les Franciliens sont généralement très fiables, avec huit victoires pour deux petites défaites seulement loin du Parc des Princes. Du côté de Lille en revanche, on semble avoir un peu sombré après une bonne série de résultats, et les Dogues ont ainsi perdu leurs deux dernières rencontres de Ligue 1. Mais ils ont des arguments pour faire trembler les Parisiens, puisque le LOSC est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile, n’ayant toujours pas perdu sur sa pelouse et n’ayant encaissé que cinq petits buts devant son public.

Tuchel sans Bernat et Marquinhos

Pour ce match, Christophe Galtier va pouvoir sortir la grosse équipe. Maignan retrouvera son club formateur, avec une arrière-garde composée de Reinildo, Gabriel, Fonte et Celik pour le protéger du potentiel offensif parisien. Soumaré et André voudront faire la loi dans l’entrejeu, avec Bamba et Renato Sanches excentrés sur les flancs. Devant, le duo Osimhen-Ikoné espère bien faire parler sa vitesse et en faire voir de toutes les couleurs à la défense parisienne.

Thomas Tuchel lui va devoir composer sans Bernat ou Marquinhos, entre autres, en plus des deux joueurs partants cités plus haut. Keylor Navas sera donc dans les cages, avec un duo Thiago Silva - Kimpembe devant lui. Meunier et Diallo occuperont les côtés de la défense. Verratti et Gueye composeront la doublette du milieu, et les quatre fantastiques - Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi - seront encore là devant pour mettre à mal l’arrière-garde lilloise.