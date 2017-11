Révélé sur les six derniers mois de la saison à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a agité tout le mercato estival. Un coup on l’annonçait proche de signer en Angleterre, un autre il aurait pu être le remplaçant de Neymar, la pépite française aurait pu aussi signer au Real Madrid. Finalement, le natif de Bondy s’est rapproché de ses origines et a donc quitté la Principauté pour rejoindre le Paris Saint-Germain qui venait de réussir le coup de force d’enrôler Neymar.

Mais rien n’a été simple. Pendant longtemps, le club présidé par Vadim Vasyliev s’est montré intransigeant et surtout annonçait à qui voulait l’entendre que le jeune crack n’était pas à vendre. Ensuite, il a fallu au PSG de la réflexion pour dégager des fonds. Fin août, Kylian Mbappé s’engageait avec le club de la capitale pour un prêt avec obligation d’achat de 180 millions d’euros. Durant toute cette période, l’international français n’avait pas exprimé ses envies.

Une blessure diplomatique à l’origine de la rupture

Leonardo Jardim, son entraîneur, ne le faisait pas jouer ce qui entraînait forcément des questions et de la frustration. Lors de sa présentation en tant que néo-Parisien, Mbappé a évoqué des épisodes qui l’ont fait vouloir quitter le club princier. Dans son édition d’aujourd’hui, le Journal du Dimanche pense tenir celui qui a fait basculer la balance et cela pour être lors de la préparation que Kylian Mbappé se serait résolu à quitter la formation championne de France.

En effet, pour un match amical contre le Fenerbahçe (1-1), Kylian Mbappé n’est pas aligné - alors qu’il devait l’être - par Leonardo Jardim. Selon l’hebdomadaire, la décision venait de plus haut et Vasyliev souhaitait éviter une blessure puisque les négociations avec le Real Madrid avançaient. Il comprend alors que d’autres éléments que le jeu et l’envie d’être sur le rectangle entrent en jeu. Son père monte alors au créneau, toujours selon le JDD, pour expliquer que son fils ne jouera pas le jeu de la blessure diplomatique et l’attaquant jouera finalement 20 minutes. C’est ce jour où tout a basculé. Le JDD ajoute que Mbappé n’a pas non plus été convaincu par le mercato estival de Monaco. Et ce soir, Mbappé retrouvera Louis II mais avec le maillot du PSG.