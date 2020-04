Le choix du roi. En 2018, Willem Geubbels avait son avenir entre ses mains. Agé alors de 16 ans, le jeune attaquant, dont le contrat aspirant se terminait en 2019, pouvait décider d’accepter la proposition de contrat professionnel de son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Mais le natif de Villeurbanne avait d’autres options puisque des écuries comme le FC Barcelone, le RB Leipzig et l’AS Monaco lui faisaient les yeux doux. Finalement, le jeune homme et ses proches décidaient de repousser l’offre des Gones. Une décision qui avait fait vivement réagir les pensionnaires du Groupama Stadium, qui voyaient en lui un élément sur lequel ils allaient miser à l’avenir. Le 1er mars, l’écurie présidée par Jean-Michel Aulas publiait un communiqué de presse cinglant, rappelant qu’elle s’était pliée à toutes les exigences du clan Geubbels, qu’elles soient financières, éducatives (cours d’anglais, de néerlandais, de piano, de média training) ou sportives, puisqu’il était apparu à quatre reprises avec l’équipe première sous les ordres de Bruno Genesio lors de la saison 2017-2018.

« L’Olympique Lyonnais est extrêmement déçu de la décision de Willem qui est arrivé au club à l’âge de 9 ans et qui a pu progresser grâce aux compétences de l’Academy du club reconnue depuis plusieurs années comme la meilleure de France et l’une des trois meilleures en Europe. L’Olympique Lyonnais a pris acte de la décision de Willem Geubbels et de son entourage mais entend défendre ses intérêts, et d’une façon plus générale ceux de la formation française, à travers le cas d’un joueur qui a eu seulement 16 ans l’été dernier et qui est sous contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2019. Les exemples récents de Rachid Ghezzal et de Jordy Gaspar avec le club de Monaco incitent l’Olympique Lyonnais à prendre toutes ses dispositions pour ne pas être à nouveau pénalisé sur le plan économique et de l’image », pouvait-on lire sur le communiqué de presse du club rhodanien, bien décidé à ne pas se laisser faire. Ainsi, l’OL réclamait une certaine somme pour son jeune talent, bien décidé lui aussi à ne pas partir pour zéro euro.

8 minutes de jeu en L1 depuis son arrivée en 2018

Et le 19 juin 2018, les Gones acceptaient de laisser partir Willem Geubbels à l’AS Monaco, après de longues semaines de négociations. Mais Lyon réalisait malgré tout une belle opération sur le plan économique. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert à l’AS Monaco de l’international U17 Willem Geubbels pour un montant de 20 € ainsi que des incentives sur un éventuel futur transfert. L’Olympique Lyonnais regrette que les efforts hors normes consentis par les dirigeants et les éducateurs pour que Willem entame sa carrière professionnelle et s’épanouisse dans son club formateur, n’aient pas été entendus. L’OL souhaite bonne chance à Willem pour la suite de sa carrière à Monaco ». La page OL tournée, le footballeur né en 2001 pouvait enfin se lancer dans sa nouvelle aventure monégasque. Une aventure qui commençait bien puisque le jeune homme marquait son premier but en amical le 8 juillet face au Ruch Chorzów, club de troisième division polonaise (3-0).

Quelques semaines après, la pépite tricolore était présentée à la presse. L’occasion d’expliquer enfin ses choix et son départ de l’OL. « Je ne l’ai pas mal vécu. On va dire que ça s’est fait naturellement. Il y a eu des discussions, des offres, toutes les négociations. Ça s’est fait naturellement, sans conflit. Donc c’était plutôt bien. Je me plais bien ici à Monaco et j’espère faire de belles choses ». Il espérait aussi suivre la voie d’un certain Kylian Mbappé. « Forcément, ça donne envie de faire de belles choses quand on voit ce qu’il a fait. Je ne me mets pas de pressions. Je suis très jeune aussi. La comparaison est rapide. Je me vois très bien suivre ses pas et faire mieux ». Malheureusement pour lui, Willem Geubbels n’a pas encore pu joindre l’acte à la parole. Entré en jeu 8 minutes face au LOSC (18 août 2018), il avait évolué avec la réserve monégasque face à Grasse le 24 août. Un match au cours duquel il s’était blessé à la cuisse.

Un talent maudit et freiné par les blessures à répétition

La première d’une longue série pour le maudit Geubbels, qui a eu des pépins physiques à quatre reprises dont trois fois à la cuisse (août, novembre et décembre 2018). De retour face à Lorient le 19 décembre 2018, il avait rechuté d’ailleurs seulement quelques instants après son entrée en jeu (49 jours d’absence). Le dernier match d’une première saison noire pour le footballeur né en 2001. En mai 2019, il se faisait opérer du genou, avec l’accord de ses proches, et manquait 265 jours de compétition rappelait transfermarkt, qui a dressé l’historique de toutes ses blessures. Malgré tout, Leonardo Jardim, alors en poste, avouait compter sur le jeune homme. Mais le technicien portugais n’a pas pu l’utiliser. Même chose pour son successeur Rober Moreno, arrivé sur le Rocher en décembre dernier. Mais il espérait pouvoir compter sur lui, comme il l’expliquait fin janvier dernier.

« On a la situation de Willem Geubbels qui s’entraîne avec nous. J’espère que la semaine prochaine, Pietro Pellegri sera avec l’équipe aussi. On doit avoir confiance en ces joueurs. On a ces joueurs et on doit leur donner des opportunités ». Mais pour le moment, Geubbels n’en a pas eu. À 18 ans, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a donc joué que 8 minutes en Ligue 1 Conforama depuis son arrivée dans la Principauté il y a un peu moins de deux ans. À cela, il faut ajouter 20 minutes de jeu face à Lorient en Coupe de la Ligue. Soit un total de 28 minutes jouées au total depuis sa signature en 2018. Un bilan forcément très décevant pour le joueur, qui espérait lancer sa carrière au plus haut niveau. La déception est partagée avec l’AS Monaco, qui a déboursé 20 millions d’euros pour une pépite que l’on voyait déjà comme le nouveau Kylian Mbappé. Cela fait forcément cher pour un tel rendement. Mais rien n’est perdu pour Willem Geubbels, qui a vécu un calvaire ces deux dernières années. Il est encore jeune et a l’avenir devant lui. Toutefois, il devra régler ses problèmes de blessures récurrentes, ce qui pose question à Monaco, où on attend de le voir enfin devenir le joueur qu’il était destiné à devenir. Espérons pour lui que la chance soit enfin au rendez-vous !