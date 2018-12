En ébullition ces dernières heures notamment avec le dossier Adrien Rabiot, le Paris Saint-Germain peut se targuer d’avoir sauvé la face avec l’une des figures de proue de son centre de formation. Si le cas Rabiot suscite de vives tensions en interne, la prolongation du portier parisien cristallisait également toute l’attention des dirigeants parisiens. Des discussions avaient été entamées il y a plusieurs semaines pour sceller une future prolongation. L’arrivée cet été de Gianluigi Buffon dans la capitale avait quelque peu semé le doute sur l’avenir du champion du Monde français au sein de son club formateur.

Sous contrat jusqu’en juin 2019 avec le Paris SG, Areola n’a jamais caché son intention de prolonger mais souhaitait obtenir des garanties sur son statut. Si l’alternance reste de mise pour l’instant chez les gardiens parisiens, le natif de Paris semble satisfait du traitement réservé par son entraîneur Thomas Tuchel. Alors que les négociations commençaient à s’éterniser entre les deux parties, des premières rumeurs circulaient ce mercredi sur un accord entre le PSG et son gardien pour une prolongation jusqu’en juin 2023.

Le PSG salue la prolongation d’un pur produit de son centre de formation

Le club parisien n’a donc pas tardé à officialiser la nouvelle. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Alphonse Areola pour quatre saisons supplémentaires. Vainqueur de la dernière Coupe du monde avec l’équipe de France, le gardien de but international est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. » Voilà qui permet aux hautes sphères parisiennes de souffler quelque peu et d’apaiser les tensions en interne liées au cas Rabiot. A la suite de cette prolongation, le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi ne pouvait cacher sa satisfaction sur le site officiel du club.

« C’est avec beaucoup de joie et de fierté que nous prolongeons aujourd’hui le contrat d’Alphonse Areola. Alphonse est l’un des plus beaux symboles de l’excellence de notre centre de formation. Et nous apprécions, ainsi que nos supporters, la loyauté qu’il exprime envers son club à travers son choix de s’y inscrire dans la durée. Depuis ses premiers pas au club, Alphonse démontre chaque jour une fantastique envie de progresser au contact de ses entraîneurs et de ses coéquipiers les plus expérimentés. Sa prolongation est un signal très fort de la confiance que nous plaçons et que nous continuerons à placer dans les joueurs que nous formons, » a confié l’homme fort du PSG.