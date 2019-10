Inconnu ou presque à son arrivée en provenance de Pescara, à l’été 2012, Marco Verratti avait à l’époque été présenté quelques minutes avant Zlatan Ibrahimovic dans un anonymat certain. Plus de sept ans après, le milieu de terrain est devenu une star, un cadre du Paris SG. Et, de retour au sein du club de la capitale cet été, Leonardo, directeur sportif à l’origine de sa venue, a décidé de prolonger à nouveau son contrat.

L’international azzurro (36 sélections, 3 réalisations) est désormais lié avec les Rouge-et-Bleu jusqu’en juin 2024, soit trois années supplémentaires par rapport à son bail précédent. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Marco Verratti pour trois saisons supplémentaires. Le milieu de terrain italien, qui aura 27 ans mardi prochain, est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024 ». On imagine aisément que son représentant, un certain Mino Raiola, a activement travaillé pour lui obtenir une - nouvelle - revalorisation salariale, lui qui percevait déjà 7,175 M€ bruts par an.

Auteur de 191 apparitions en Ligue 1 depuis son arrivée, pour 5 réalisations, 30 passes décisives, 61 cartons jaunes et 2 rouges, le fougueux Transalpin est tout simplement incontournable. Pleinement remis de ses pépins à répétition des saisons passées, il rayonne dans l’entrejeu, délesté de certaines tâches depuis l’arrivée d’Idrissa Gueye et le repositionnement de Marquinhos en sentinelle. Sa prolongation est une bonne nouvelle pour le PSG, une déception pour les courtisans de l’Italien.