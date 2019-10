Le 26 août dernier, l’OGC Nice est passé dans une autre dimension. Après de longs mois de négociations, Jim Ratcliffe a officiellement pu racheter le club français, pour environ 100 millions d’euros. Avec des fonds plus importants, les Aiglons ont alors pu passer la vitesse supérieure en fin de mercato, et plusieurs joueurs ont débarqué comme Kasper Dolberg (Ajax), Adam Ounas (Napoli), Alexis Claude-Maurice (Lorient) ou encore Stanley Nsoki (PSG), pour ne citer qu’eux. Un recrutement rapide dans les derniers jours du marché des transferts, qui montrait déjà les ambitions du clan Ratcliffe. Car pendant les discussions, le frère de l’homme d’affaires britannique Robert avait fait le point sur les projets de Jim Ratcliffe et ses équipes.

On attendait donc les premières déclarations, hors communiqué, du nouveau propriétaire du club niçois. Et ce jeudi, ce dernier a accordé un long entretien à L’Equipe et Nice-Matin. L’occasion forcément de parler du rachat de l’OGCN, mais surtout de ses grandes ambitions. Et comme son frère, Jim Ratcliffe voit les choses en grand : « le sport, ce n’est pas seulement signer des chèques, comme Manchester United s’en aperçoit. Tu peux acheter ce que tu veux et obtenir un désastre. Réussir dans le foot est beaucoup plus complexe que les gens peuvent le croire. Ici, on a un challenge vraiment réfléchi. Et si nous le faisons bien, ça peut prendre quelques années mais nous pourrons avoir la Ligue des champions régulièrement à Nice. »

« C’est la philosophie du club, amener des super jeunes »

Avec plusieurs millions d’euros de budget, Jim Ratcliffe espère donc forcément faire venir la Ligue des Champions sur la Côte d’Azur. Mais le Britannique ne compte pas dépenser à tout va. « Jouer la Ligue des Champions, ce serait super pour Nice et on peut le faire intelligemment. Il ne s’agit pas de jeter de l’argent par les fenêtres. Acheter des joueurs cent millions, ce n’est pas très satisfaisant », a lâché Ratcliffe, qui accorde une grande importance aux jeunes : « oui c’est la philosophie du club, amener des super jeunes. Ça requiert de la patience, et c’est aussi enthousiasmant pour les supporters. »

Jim Ractliffe compte donc mettre la main à la poche dans les années à venir pour améliorer l’OGC Nice, tout en s’occupant également du centre de formation. Ce qui est sûr, c’est que le Britannique n’a pas posé ses valises pour quelques années puisqu’il a l’intention de rester longtemps à Nice. « Tant que je serai vivant ! Nous n’avons pas l’intention de revendre le club. Ineos ne revend pas souvent ses sociétés », a lâché l’homme d’affaires lors de son entretien. L’OGC Nice risque donc d’être très actif pendant quelque temps dans l’Hexagone.