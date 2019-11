L’image est forte. Après l’exclusion de Fernando Marçal, Rudi Garcia choisit de sortir Jeff Reine-Adélaïde. Le technicien français est alors hué et sifflé par le Groupama Stadium pour sa décision. Pendant ce temps-là, l’ancien joueur du SCO d’Angers sort du terrain la tête baissée. C’est à ce moment-là que son entraîneur lui adresse quelques mots pour lui expliquer sa décision de le sacrifier... encore une fois. « Il a eu ses explications. On va les garder en interne », a simplement avoué le joueur, un peu miné, en zone mixte quand il a été invité à revenir sur sa sortie prématurée du terrain. Mais en étant tout à fait honnête, l’international Espoirs tricolore ne méritait pas du tout de sortir vu ce qu’il avait produit durant les 35 minutes où il a joué.

Titulaire au coup d’envoi, il savait que son équipe et son coach comptaient sur lui. Encore plus avec les absences conjuguées de Memphis Depay et Houssem Aouar, tous deux blessés et forfaits pour la rencontre. Vendredi, en conférence de presse, Rudi Garcia avait d’ailleurs expliqué les points où il attendait que son joueur progresse. « Il fait partie des leaders techniques. (...) On l’attend sur sa capacité à être décisif sur le plan offensif. Sur le plan défensif, il doit être plus impliqué, dans l’engagement et dans les duels. Son potentiel est énorme. Il est à l’écoute ». Effectivement, JRA écoute et applique. Face aux Aiglons, celui qui est l’un des plus réguliers cette saison avec l’OL a ouvert le score dès la 10e minute d’une frappe croisée imparable. Un but très important puisqu’il s’agit de son premier sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

Sorti à la mi-temps à Marseille, sacrifié face à Nice

De quoi le rendre heureux, malgré cette soirée délicate. « C’est un but qui fait du bien à l’équipe et qui me fait du bien à moi aussi. Je suis très content ce soir. (...) Il y a encore beaucoup de domaines où je dois progresser. Je fais en sorte de travailler très dur à l’entraînement pour progresser sur ces points-là. Je vais continuer à travailler ». Un discours positif de la part d’un joueur à qui rien n’est épargné depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Après avoir alterné entre titularisations et passages sur le banc, il a débuté les dernières rencontres des Olympiens. Toutefois, à part avec les Espoirs dont il est le capitaine, il n’a pas joué le moindre match en intégralité à Lyon. Il reste d’ailleurs sur deux rencontres où il n’a pas joué plus de 45 minutes. À Marseille, le 10 novembre dernier, il est sorti, à la surprise générale, à la mi-temps. Un choix assumé et expliqué par Garcia en conférence de presse vendredi.

« Il a joué les quatre derniers matches, a rappelé l’entraîneur de l’OL. Il est sorti contre l’OM parce que je voulais renforcer le milieu. C’était un choix ». C’était encore un choix de le sortir samedi face à Nice alors qu’il était bien entré dans son match et qu’il était l’un des meilleurs sur le terrain. Outre le fait qu’il ait joué deux matches avec les Espoirs durant la trêve et qu’il sera beaucoup sollicité avec l’enchaînement des matches, le fait qu’il ait récolté un carton jaune a certainement motivé la décision de son coach. « Regretter mon carton jaune ? Oui et non, car ça a empêché une contre-attaque adverse. Bien sûr, j’aurais préféré rester sur le terrain. J’étais forcément un peu frustré de sortir, mais c’est le choix du coach, c’est comme ça », a confié un Jeff Reine-Adélaïde qui doit se demander ce qu’il doit faire pour enfin pouvoir s’exprimer 90 minutes à l’OL...