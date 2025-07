Le Havre vendu à Blue Crow Sports Group

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le patron du havre, Vincent Volpe, a officiellement cédé ses parts à Blue Crow Sports Group. Déjà propriétaire de clubs tels que Cancun (MEX), MFK Vyskov (RTC), CD Leganés (ESP) et Elite Falcons FC (EAU), le fonds d’investissement américain dirigé par Jeff Luhnow compte une nouvelle écurie dans sa galaxie.

La suite après cette publicité

«Vincent Volpe cède les parts de sa société propriétaire du HAC (96.2%) à Blue Crow Sports GroupL’arrivée de M.Vincent Volpe en juin 2015 a permis au Havre Athletic Club de se sauver économiquement, avant que le propriétaire n’impulse une stratégie de structuration et d’investissements nécessaires à l’évolution du club : nouveau centre d’entrainement du groupe professionnel, création d’un restaurant, d’un hôtel, d’une boutique, organisation des services, M.Vincent Volpe a également accéléré le développement de la section féminine en permettant à son équipe première de jouer au Stade Océane et de gravir les échelons jusqu’à s’installer en Arkema Première Ligue. Sensible à la formation des jeunes joueurs et joueuses, M.Volpe a participé aux côtés des dirigeants de l’Association, à l’évolution du Centre de Formation, lequel perdure parmi les plus performants de France. Les travaux mis en œuvre avec les collectivités locales permettront dans les semaines à venir au site historique de la Cavée Verte de faire peau neuve. Après 7 saisons passées en Ligue 2, M.Vincent Volpe décide de laisser la gouvernance opérationnelle du HAC à M.Jean-Michel Roussier accompagné d’une nouvelle direction sportive formée par MM.Mathieu Bodmer, Mohamed El Kharraze et Julien Momont. Le HAC retrouvera la Ligue 1 après 14 saisons à l’échelon inférieur et ravivera alors la passion des Havrais et des Normands pour leur club. Très régulièrement présent lors des matchs organisés au Stade Océane, M.Vincent Volpe a continué à garantir la pérennité financière du club et à accompagner activement son évolution. M.Vincent Volpe, très attaché au Havre comme au HAC, a marqué de son empreinte, de sa personnalité et de sa vision le doyen des clubs français, qui débutera grâce à son engagement, pour la 3ème saison consécutive, un nouveau championnat de Ligue 1 et pour la 5ème saison, un nouvel exercice d’Arkema Première Ligue. Après dix années au cœur du projet Havre Athletic Club, M.Vincent Volpe va céder sa société détentrice de la majorité des parts du club à Blue Crow Sports Group, présidé par M.Jeff Luhnow.»