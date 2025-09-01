Ligue 1
HAC : Ismail Bouneb prêté à QRM
@Maxppp
Le Havre a annoncé, ce lundi, le départ d’Ismail Bouneb. Le jeune milieu offensif de 19 ans rejoint QRM pour la saison à venir sous la forme d’un prêt.
La suite après cette publicité
Havre Athletic Club ⚽️ @HAC_Foot – 16:01 Voir sur X
Arrivé la saison passée, Ismaïl Bouneb, vu à 7 reprises sur une feuille de match de L1 mais pas encore entré en jeu, est prêté à QRM, où il va gagner en expérience, précise le communiqué havrais.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Ligue 1 : Strasbourg chute sur le fil contre Monaco, Le Havre surprend Nice, le Paris FC fait le spectacle pour sa première à Jean-Bouin
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer