HAC : Ismail Bouneb prêté à QRM

Le Havre a annoncé, ce lundi, le départ d’Ismail Bouneb. Le jeune milieu offensif de 19 ans rejoint QRM pour la saison à venir sous la forme d’un prêt.

Arrivé la saison passée, Ismaïl Bouneb, vu à 7 reprises sur une feuille de match de L1 mais pas encore entré en jeu, est prêté à QRM, où il va gagner en expérience, précise le communiqué havrais.