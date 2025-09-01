Menu Rechercher
HAC : Ismail Bouneb prêté à QRM

Par Josué Cassé
Ismaïl Bouneb lors du Mondial U17 face à l'Allemagne @Maxppp

Le Havre a annoncé, ce lundi, le départ d’Ismail Bouneb. Le jeune milieu offensif de 19 ans rejoint QRM pour la saison à venir sous la forme d’un prêt.

Havre Athletic Club ⚽️
Ismail Bouneb prêté à QRM. 📝

Bonne saison Isma ! 👋
Voir sur X

Arrivé la saison passée, Ismaïl Bouneb, vu à 7 reprises sur une feuille de match de L1 mais pas encore entré en jeu, est prêté à QRM, où il va gagner en expérience, précise le communiqué havrais.

Pub. le - MAJ le
