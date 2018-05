Une doublure qui tient le premier rôle. Habitué à être dans l’ombre d’Anthony Lopes depuis plusieurs saisons maintenant, Mathieu Gorgelin va entrer dans la lumière lors des trois prochaines journées de Ligue 1. Le portier âgé de 27 ans sera la vedette, lui qui aura pour mission de remplacer le titulaire habituel, suspendu trois matches suite à l’Olympico du 18 mars dernier. Il entrera en scène dimanche face à Troyes dans un Groupama Stadium qui sera le théâtre de ce spectacle. Pour le discret Gorgelin, la pression sera forcément au maximum. Mais le natif d’Ambérieu-en-Bugey peut compter sur le soutien sans faille de tout son club. Du président au coach, en passant par les joueurs, tous croient en ses capacités. À commencer par Anthony Lopes. Un coéquipier et un ami qui le connaît mieux quiconque, pour travailler au quotidien à ses côtés.

L’OL fait front derrière Gorgelin

« Je ne serai pas là physiquement mais je serai tout de même présent avec eux. Mathieu (Gorgelin) est capable d’assurer jusqu’en fin de saison. Il bosse toute l’année pour palier ce genre d’événements. Il fera le travail, je n’ai aucun doute là-dessus », a-t-il confié au micro d’OLTV. Le capitaine olympien, Nabil Fekir, n’est pas inquiet non plus comme il l’a avoué samedi après le succès face à Nantes. « Antho est notre gardien. Jusque-là, il avait fait une très bonne saison. Il y a Mathieu Gorgelin, qui est notre gardien numéro 2, et qui est très bon aussi. On a une confiance totale en lui ». Même son de cloche du côté de Jean-Michel Aulas.« Mathieu est un gardien très proche d’Anthony. Il joue moins souvent mais j’ai une confiance absolue en lui. Il a encore un match pour se préparer. Tous les joueurs vont mettre un point d’honneur à offrir à Anthony une qualification ».

Car l’OL joue effectivement très gros en cette fin de saison et l’absence de Lopes, titulaire, vice-capitaine et cadre de l’OL, pourrait être préjudiciable. Deuxièmes (72 points) et donc qualifiés pour le moment pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les Gones n’auront pas le droit à l’erreur lors des trois prochaines journées puisque Monaco (71 points) et Marseille (70 points) sont aux aguets. Une pression importante pèse ainsi sur les épaules d’un Gorgelin qui n’a pas vraiment souvent l’occasion de s’exprimer. Cette saison, le gardien, qui aura l’avenir de son équipe entre ses gants, a disputé deux rencontres avec l’effectif pro. La première le 13 décembre 2017 lors des quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à Montpellier. Lyon s’était incliné 4 à 1. La seconde le 25 février en championnat, lors du match nul face à l’ASSE (1-1). Soit 5 buts encaissés en 180 minutes.

Un bilan correct en Ligue 1

Face à Troyes, Strasbourg et Nice, Gorgelin va donc enchaîner trois matches de suite. Une première pour lui. Car en effet, le gardien français totalise seulement 5 matches de L1 sur toute sa carrière (sans compter ceux joués en coupe et les matches en réserve). Ainsi, il avait connu la victoire la saison dernière (2016-17) le 19 février face à Dijon (victoire 4-2, 26e journée). Mais il avait été éliminé en Coupe de la Ligue contre Guingamp (2-2, 3 à 4 aux tab). En 2015-16, le portier lyonnais avait joué deux matches de coupe de la Ligue (victoire 2-1 contre Tours, défaite 2-1 contre le PSG) et un match de L1 contre Nantes (0-0, 16e journée, 1er décembre). Jamais utilisé en 2014-15, il avait joué 3 matches la saison précédente (en 2013-14). Dans le détail, deux matches de L1 (victoires 2-0 contre EAG et 2-1 contre l’ASSE) et un match de Ligue Europa (1-1 contre Rijeka).

En 5 apparitions en L1, dont 4 en tant que titulaire, Gorgelin a ainsi connu 3 succès et 2 nuls. Il n’a jamais perdu en championnat. De quoi donner un peu confiance à Lyon, même si le contexte et la pression seront bien différents les trois prochaines journées. D’autant que Mathieu Gorgelin n’a plus joué de match officiel depuis le 25 février et qu’il n’a que trois matches dans les jambes cette année (2 en pros et 1 avec la réserve, 270 minutes). Bruno Genesio est conscient de la difficulté de la mission. Mais comme il n’a cessé de le dire en conférence de presse, il croit en son gardien. « C’est un petit peu difficile pour les repères de s’entraîner et de ne pas avoir de compétition le week-end. J’ai confiance en Mathieu. Il a été performant à chaque fois qu’on a fait appel à lui. Il a le niveau ». À Mathieu Gorgelin de sortir les poings de la victoire pour mener l’OL vers la Ligue des Champions !