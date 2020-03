L’OL s’attendait à autre chose. Thiago Mendes aussi. L’été dernier, les Gones ont misé 26,5 millions d’euros (bonus compris) pour s’attacher les services du Brésilien, brillant sous le maillot du LOSC. Motivé, le natif de São Luis avait annoncé ses ambitions lors de sa conférence de presse de présentation. « Tout joueur rêve de jouer dans une grande équipe et je peux vous assurer que l’OL est une des meilleures équipes du monde pour moi. Je donnerai le meilleur pour l’OL (...) Je suis là pour l’aider du mieux possible. Je suis à la disposition du coach, je pourrai démarrer où il le voudra. J’ai cette faculté à pouvoir m’adapter partout sur le terrain, je dois m’améliorer dans tous les domaines, je suis là pour apprendre, et j’espère apprendre beaucoup, et poursuivre ma progression ».

Quelques mois après ces déclarations, le Brésilien est dans une impasse à Lyon. Titulaire avec Sylvinho puis Rudi Garcia, il n’est pas réellement parvenu à s’imposer dans l’entrejeu, alors qu’il avait été recruté pour devenir le patron au milieu justement. Si on l’a parfois vu faire des matches intéressants, il a surtout multiplié les prestations insuffisantes, lui s’est souvent caché quand l’OL avait besoin d’un leader dans le jeu. Tout a fini par basculer lors du match face à Nice, le 2 février dernier. Après un match encore décevant, il a été notamment pointé du doigt par certains supporters sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont évoqué son hygiène de vie ou encore le fait qu’il fréquenterait des boîtes de nuit. L’OL était monté au créneau pour le défendre dans un communiqué de presse.

Thiago Mendes n’a pas été convoqué pour le derby

Rudi Garcia aussi avait défendu son joueur. « Le communiqué dit tout. Je pense que, moi, coach, je défends mes joueurs, l’institution aussi. Sur les choses extra-sportives, on les laisse tranquille et on a confiance en leur professionnalisme. Un joueur qui ne l’est pas, ça peut durer un temps mais c’est tout. Au fur et à mesure, il s’élimine tout seul. Je lui fais confiance à lui plutôt qu’à toutes les fake news qu’on peut trouver sur internet. » Enfin, Thiago Mendes était, lui aussi, sorti du silence sur son compte Instagram pour dénoncer des accusations calomnieuses selon lui. Une fois cela fait, sa réponse sur les terrains était très attendue. Mais le joueur auriverde n’a pas été transcendant, même s’il s’est parfois montré meilleur sur certaines rencontres. Alors qu’on pensait que la situation était en train de s’apaiser, il y a de nouveau un malaise Thiago Mendes. Après avoir été en tribunes face à Metz le vendredi, le Brésilien n’est pas entré en jeu mercredi face à la Juventus en huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League.

Mais suite à cette rencontre remportée par les Gones (1-0), la femme du milieu de 27 ans (Kelly) a publié un message énigmatique sur Instagram où on la voit grimée en clown. Ce même clown, on le retrouvait sur des photomontages avec le visage de Rudi Garcia sur les réseau sociaux. Ce qui avait d’ailleurs poussé l’OL à communiquer et prendre des mesures radicales. La provocation de l’épouse de Thiago Mendes n’est donc pas du tout passée du côté de Lyon, où on avait déjà mis en garde le couple suite à la polémique née au début du mois sur le rythme de vie du joueur. Et Rudi Garcia a décidé de sévir en ne convoquant pas le milieu de terrain dans le groupe retenu pour disputer le derby dimanche face à l’ASSE. Le coach français a préféré faire appel à un élément comme Jean Lucas, qui a beaucoup moins de temps de jeu mais qui a une attitude irréprochable pour le moment. Il a aussi préféré miser sur Bruno Guimarães, qui a déjà montré plus de choses en quelques matches et qui a su trouver sa place dans le onze aux côtés du duo Tousart-Aouar. Venu à Lyon pour "donner le meilleur", Thiago Mendes va vite devoir se retrouver la confiance et son jeu pour tenir sa promesse. Car à Lyon, on n’attend que ça !