L’état de grâce de Sylvinho s’est terminé dimanche soir sur les coups de 23h. L’OL venait de s’incliner de justesse face au PSG (1-0) au Groupama Stadium à cause d’un exploit de Neymar dans les derniers instants du match. Le score ne reflétait pas vraiment la physionomie de la rencontre tant le club de la capitale a dominé les débats face à une équipe qui n’a pas cadré une seule frappe. Dans un système tactique renforcé en 5-3-2, l’OL ne s’est jamais montré dangereux, préférant rester en bloc bas la plupart du temps.

Le coup tactique tenté par Sylvinho et son staff n’a pas fonctionné. Les joueurs sont aussi apparus moins bien physiquement. Ils ont semblé fatigués avant même la mi-temps. Selon le coach brésilien, il s’agit avant tout d’un manque de confiance, comme depuis la rencontre face à Montpellier et le début des ennuis. « Je ne suis pas fou. Avant de changer d’équipe comme ça d’un instant à l’autre, il faut d’abord changer la mentalité des joueurs. Il faut essayer améliorer ça. C’est important de récupérer la confiance de nos joueurs. (...) Quand ils n’y arrivent pas, la confiance est entamée. Ce n’est pas simple », s’est défendu le Brésilien en conférence de presse ce mardi.

Sylvinho se sait sous pression

Face à cette mauvaise série de résultats depuis son arrivée à Lyon (5 matches de suite sans victoire toutes compétitions confondues), l’entraîneur lyonnais a subi le premier coup de pression de son président. En marge de la soirée FIFA - The Best hier, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour soutenir son nouveau duo d’hommes forts, mais aussi pour faire passer un message : il faut des résultats avant tout. « La confiance est totale, mais elle n’exclut pas le contrôle. On essayera de mettre des choses complémentaires autour de ce qui a été construit. Juninho et Sylvinho ont toute ma confiance, mais il faut avoir des résultats désormais », a envoyé le président.

Avec son expérience, Sylvinho se sait attendu et connaît les exigences du haut niveau. Il a visiblement entendu le message de son président. « J’ai démarré ma carrière dans l’encadrement technique en 2011. Quand il y a des problèmes dans le staff, on le change tout simplement. Quand on parle de Monsieur Aulas, on parle d’une grande personne, d’un grand président. Il vient parler aux joueurs, se préoccupe du club, et il s’agit d’un grand club. Il me fait confiance et c’est à moi de travailler et de penser au prochain match pour gagner. Je respecte toutes les décisions du président. » Aulas n’est pas du genre à prendre des décisions à la va-vite et laissera sans doute encore pas mal de temps à son entraîneur brésilien. Une victoire à Brest demain (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato à 19h) serait tout de même bonne à prendre pour tout le monde.

