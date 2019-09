Sylvinho a décidé d’innover. Depuis sa prise de fonction à l’Olympique Lyonnais, le technicien brésilien veut imposer son style et ses idées. Lors de sa conférence de presse de présentation en juin dernier, il avait prévenu que le 4-3-3 était son système de prédilection. Un système sur lequel il a souvent misé en pré-saison puis une fois que l’exercice 2019-20 a commencé. Plutôt conservateur, l’ancien adjoint de Tite a décidé de changer ses habitudes dimanche soir lors de la réception du Paris Saint-Germain. Vendredi, les pensionnaires du Groupama Stadium ont donc travaillé une mise en place tactique en 5-3-2 lors de l’entraînement. Une information qui a fuité dans la presse. Ce qui aurait d’ailleurs agacé Sylvinho et Juninho, puisque cela donnait des indications au camp adverse. Malgré cela, le coach de l’OL a décidé d’aller au bout de son idée.

Sylvinho a tenté un coup tactique

Les Rhodaniens se sont donc présentés en 5-3-2 face aux Parisiens. Ainsi, Jason Denayer était accompagné de Marcelo, titulaire lors des deux dernières rencontres, et de Joachim Andersen, plutôt moyen depuis son arrivée. Marcelo était positionné à droite. Andersen, lui, était dans l’axe. Mais le Danois a permuté à deux reprises avec Denayer, aligné à gauche. Avec ce système, Sylvinho voulait que son équipe soit plus solide derrière face à l’armada parisienne comme il l’a avoué en conférence de presse après la rencontre. « Je voulais laisser attaquer l’adversaire pour contrer la tactique du PSG. C’était pour solidifier notre partie défensive et pour exploiter au mieux le potentiel de nos deux attaquants Moussa Dembélé et Memphis Depay dans l’axe. Ce sont nos deux meilleurs buteurs cette saison. C’est ce qu’on a essayé de faire. Après, il y a de la frustration d’encaisser un but dans les derniers instants de ce match ».

Mais cela n’a pas été forcément le cas puisque le PSG a multiplié les occasions. En revanche, les trois centraux ont répondu présents dans les duels, notamment Marcelo à la lutte avec Neymar, et ont beaucoup compensé. Ils ont aussi été exposés puisque les latéraux, qui montaient peu depuis le début de saison, étaient positionnés plus haut. Pour ce match, Sylvinho avait aussi lancé un milieu avec Thiago Mendes en sentinelle. Jeff Reine-Adelaïde et Houssem Aouar, de retour dans le onze, évoluaient à ses côtés. Memphis Depay, qui souhaite jouer en 9, était associé à Moussa Dembélé. Avec ce système, il avait plus de libertés dans le jeu. Après vingt minutes correctes, les Lyonnais se sont fait ensuite dominer, eux qui perdaient très rapidement le ballon. Le pressing, lui, était de moins en moins intense. Les milieux, Aouar et JRA, étaient moins influents dans le jeu, tout le contraire de Thiago Mendes, dont la technique a fait du bien pour ressortir les ballons.

Le Brésilien est pointé du doigt

Devant, le duo Dembélé-Depay avait peu d’occasions à se mettre sous la dent, hormis des contre-attaques. En deuxième période, Lyon a essayé de repartir de l’avant et de remettre de l’intensité. Mais Paris était clairement toujours dangereux. À la 71e, Sylvinho a décidé de lancer Kenny Tete, qui a remplacé Marcelo victime de crampes. Il a aussi sorti Reine-Adelaïde, qui faisait un match correct, pour faire entrer Tousart. Le Brésilien a aussi choisi de laisser Aouar, pourtant pas très bon dimanche soir. Un coaching assez surprenant, ce qui n’est d’ailleurs pas la première fois cette saison. Ensuite, Lyon a fini par craquer face à Neymar (0-1,87e). Un résultat logique pour une équipe qui n’a pas proposé grand-chose dans le jeu et qui a manqué d’ambition face à Paris. Sylvinho, lui, a avoué que son plan n’avait pas vraiment fonctionné. « Si j’avais joué avec quatre défenseurs, Memphis se serait retrouvé sur le côté et ça l’aurait encore plus éloigné du but adverse. Les trois centraux avec Thiago Mendes devant eux, ça a fonctionné je trouve. Mais la partie offensive du milieu et de l’attaque n’ont pas trouvé leurs marques. Mais cela était dû à la qualité technique du PSG ».

Neuvième de L1 (8 points) et déjà à 7 longueurs du PSG, Lyon doit vite réagir aussi bien dans le jeu que l’attitude. Sylvinho, qui a surfé sur les ondes positives générées par le départ de Bruno Genesio et par le retour de Juninho (directeur sportif), est désormais pointé du doigt par une partie des supporters et de l’opinion publique. Questionné sur le fait qu’il se sente menacé, le Brésilien, qui manque parfois d’ambition, a botté en touche au sujet de son cas personnel. « Personnellement, je suis triste des résultats, surtout perdre des points et des matches dans les dernières minutes, c’est frustrant pour moi, pour les joueurs qui rentrent aux vestiaires tristes et en manque de confiance. Mon travail maintenant, c’est de leur redonner confiance ». Jeune entraîneur, l’ancien adjoint de Tite, qui a besoin de temps, cherche encore la bonne formule et ses principes de jeu ne sont pas encore totalement assimilés à son équipe. Espérons pour lui qu’il trouve la solution très rapidement.

