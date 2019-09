Après un exercice 2018-2019 compliqué, l’Olympique de Marseille espère montrer un meilleur visage cette saison. Et le club phocéen a plutôt bien démarré son championnat de France. Car depuis sa défaite face au Stade de Reims lors de la 1ère journée (0-2), la formation olympienne n’a plus perdu une seule rencontre. Avec trois victoires et trois matches nuls, l’OM pointe actuellement à la sixième place, à trois points du leader, le PSG. En ce début de saison, les Phocéens ont notamment pu compter sur leurs nouvelles recrues, Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto. De son côté, Valentin Rongier n’a pas encore vraiment eu sa chance.

Tout semble donc bien se passer à l’Olympique de Marseille, mais seulement sur le plan sportif. Ce n’est une surprise pour personne : le mercato estival de l’OM n’a pas été très clinquant. Avec seulement trois recrues et quatre joueurs vendus (Lucas Ocampos, Luiz Gustavo, Clinton N’Jie, Yusuf Sari), le club français n’a pas forcément fait vibrer ses supporters. Du coup, le rôle d’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif arrivé en 2016 en même temps que Frank McCourt, le propriétaire américain de l’OM, a un peu posé question. Le dirigeant espagnol a notamment eu du mal à conclure quelques dossiers, comme celui de Juan Miranda (FC Barcelone) qui aurait pu débarquer en prêt.

McCourt pas satisfait du mercato d’été

Revenu de vacances, l’ancien directeur sportif du Barça a donc pu reprendre pleinement le travail, lui qui a par exemple assisté au match entre Dijon et l’OM mardi soir (0-0). Mais celui-ci pourrait repartir prochainement, pour de bon... Car d’après les dernières informations de L’Equipe, Andoni Zubizarreta serait tout simplement menacé ! Le quotidien sportif explique ce vendredi soir que le dirigeant de 56 ans pourrait partir prochainement. En effet, des discussions auraient débuté avec ce dernier pour parler des conditions d’un futur départ. Ce choix viendrait tout simplement du haut de la pyramide, puisque d’après nos confrères, le clan McCourt en serait à l’origine.

Mais alors quels sont les reproches faits à Andoni Zubizarreta, sous contrat avec la formation de Ligue 1 jusqu’en 2021 ? Comme l’avance L’Equipe, le propriétaire de l’Olympique de Marseille ne serait pas satisfait du mercato estival 2019, sur lequel l’Espagnol avait la main. Certains objectifs n’auraient pas été remplis, comme par exemple la vente de joueurs à fort salaire. Reste désormais à savoir quelle sera la décision finale à ce sujet ? Sa bonne relation avec André Villas-Boas, l’entraîneur portugais du club, pourrait en tout cas être un atout. Pas sûr cependant que cela le sauve dans les prochaines semaines.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10