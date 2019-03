Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille aura l’occasion d’engranger de précieux points dans la course au podium avant de se lancer dans le sprint final. Toutefois, les hommes de Rudi Garcia auront fort à faire puisqu’ils vont affronter l’AS Saint-Etienne à l’Orange Vélodrome (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Les Stéphanois sont, eux aussi, à la recherche de points afin d’essayer de rejoindre et de dépasser l’Olympique Lyonnais voire Lille sur le podium.

La dernière rencontre entre les deux formations n’est pas si vieille que cela puisque le 16 janvier dernier, c’était les Foréziens qui accueillaient les Marseillais. Les Verts s’étaient alors imposés sur le score de deux buts à un avec un Wahbi Khazri des grands soirs qui répondait alors à l’ouverture du score de Kevin Strootman. Mais ce dimanche, les Marseillais pourront compter sur Mario Balotelli, en pleine forme, qui est venu garnir les rangs de la formation de Rudi Garcia cet hiver.

Gustavo de retour dans le onze de départ ?

Ainsi, pour cette rencontre, l’entraîneur de l’OM devrait à nouveau articuler sa formation en 4-4-2. Steve Mandanda n’est toujours pas menacé par Pelé et devrait porter le brassard de capitaine tant que Dimitri Payet ne débutera pas une rencontre. Devant lui, quatre hommes. Bouna Sarr et Hiroki Sakai, qui pallie l’absence sur suspension de Jordan Amavi, sur les flancs et la jeunesse : Kamara et Caleta-Car dans l’axe. Au milieu, Luiz Gustavo devrait faire son retour dans le onze et il sera associé à Maxime Lopez. Ocampos, à gauche, et Thauvin, à droite, devraient être chargés d’alimenter en ballon le duo Balotelli-Germain.

Du côté de Jean-Louis Gasset, on devrait observer une sorte de 3-4-1-2. Stéphane Ruffier, sera bien évidemment l’ultime rempart des Verts. Devant lui, trois hommes, Loïc Perrin, le capitaine, Neven Subotic et Timothée Kolodziejczak. Polomat et Debuchy devraient occuper les rôles de pistons droit et gauche quand M’vila et Aït-Bennasser se chargeront de l’axe du terrain. Enfin, Rémy Cabella sera en soutien de Loïs Diony et de Wahbi Khazri. Un duel qui s’annonce offensif et explosif.