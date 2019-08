C’est fait. Après de longues semaines d’attente et de négociations entre l’Olympique de Marseille et Boca Juniors, Dario Benedetto est enfin un joueur phocéen. C’est la deuxième recrue de l’été côté marseillais, après le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez, et il a coûté environ 18 millions d’euros au club de Frank McCourt. Un attaquant de 29 ans qui a une sacrée expérience sur le continent américain, mais qui n’a encore jamais foulé les pelouses européennes. Son arrivée suscite donc de l’attente et de l’excitation, mais aussi des doutes.

Une fois le feuilleton terminé, le principal intéressé s’est exprimé en cet après-midi de lundi à l’occasion de sa présentation. « C’est un plaisir d’être ici. Je travaille depuis un moment, la négociation a duré longtemps. Les contacts ont débuté pendant ma présaison avec Boca, avec Andoni (Zubizarreta, NDLR) et André (Villas-Boas, NDLR). Grâce à Dieu je vais maintenant pouvoir revêtir ce maillot et c’est un défi très important pour ma carrière », a d’abord lancé le néo-Marseillais, qui a assisté au match de ses nouveaux coéquipiers hier soir face à Naples.

« Je veux rendre les gens heureux »

« Je sais que c’est un club qui ressemble à celui où j’étais avant, avec beaucoup de passion. Un club qui a des bons joueurs, j’ai vu le match hier c’était intéressant, c’est un grand défi pour moi, que j’attendais depuis longtemps. J’espère pouvoir être à la hauteur. C’était incroyable hier, le public qu’il y a, dans un stade merveilleux. J’espère pouvoir offrir des buts à l’équipe, c’est ce que je fais le mieux. Je veux rendre les gens heureux. La passion ici est similaire à celle du foot argentin, j’espère pouvoir réussir », a-t-il ajouté.

Son objectif est clair : marquer encore et encore. « Je suis un attaquant qui aime participer au jeu, qui peut aussi faire des passes décisives, mais si j’ai des occasions pour marquer j’ai l’habitude de la mettre au fond. J’espère pouvoir le prouver, j’ai confiance en mes caractéristiques pour faire en sorte que ça se passe bien ». Il a également ajouté ne pas ressentir de pression particulière pour une première expérience européenne quelque peu tardive. À lui de le prouver sur les terrains de l’Hexagone...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10