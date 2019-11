Pour clôturer cette 13e journée de Ligue 1, la LFP nous a réservé un choc toujours attendu entre les deux Olympiques (match à suivre en direct sur Foot Mercato). Dans un stade Vélodrome qui promet d’être en fusion, l’OM reçoit son meilleur rival de ces dernières années, l’OL. La rencontre aura une saveur supplémentaire puisque c’est le grand retour (déjà !) de Rudi Garcia à Marseille. Cinq mois seulement après son départ de la Canebière, le technicien enfilera cette fois-ci le costume d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Face à lui, André Villas-Boas dispose de quasiment tout son effectif. Seul Hiroki Sakai est suspendu, alors que Florian Thauvin est blessé de longue date. Sans surprise, le coach portugais titularisera Steve Mandanda dans les buts. Le gardien aura devant lui une défense composée de Bouna Sarr dans le couloir droit, et de Jordan Amavi dans le couloir gauche. Caleta-Car et Alvaro Gonzalez formeront la charnière centrale. L’Espagnol est de retour de blessure depuis la semaine passée.

Garcia va devoir faire sans Depay

Au milieu, on pourrait assister à une petite surprise. Dans son 4-3-3, AVB devrait aligner un trio formé par Rongier, Kamara devant la défense et Sanson. Strootman démarrerait sur le banc de touche, alors que Maxime Lopez débuterait dans la ligne offensive. Il serait mis dans le couloir droit alors que Payet et Benedetto doivent compléter l’attaque. Germain ferait les frais de ce dispositif. En face, Rudi Garcia est embêté par quelques absences, à commencer par l’homme en forme Memphis Depay.

Tete, Marçal et Tousart ne sont pas non plus disponibles. C’est donc un 4-2-3-1 qui devrait se présenter. Lopes débutera dans le but avec une défense composée de Dubois, Andersen, Denayer et Koné. Thiago Mendes et Aouar, qui sera capitaine, partent favoris pour former le double-pivot du milieu. Derrière un Moussa Dembélé aligné en pointe, on devrait retrouver Traoré sur le flanc droit, Cornet à gauche et un Reine-Adélaïde dans l’axe. Il y a de quoi rendre cette rencontre pus qu’attrayante.